紐約州長普選民調 霍楚領先14%

最新民調顯示，霍楚領先李修頓達十幾個百分點。圖為霍楚。(州長辦公室提供)

紐約州將於11月8日迎來州長普選，兩項最新民調 顯示，民主黨候選人、現任州長霍楚 (Kathy Hochul)對共和黨候選人、國會議員李修頓(Lee Zeldin)的支持率領先幅度達到十幾個百分點；但在上州和紐約市 郊，二人差距縮小。

錫耶納學院(Siena College)2日公布上月底對806名潛在選民進行的民調，顯示霍楚的支持率領先李修頓14%，在紐約市的領先幅度更是接近50%；無論以族裔、年齡段和收入分類，霍楚支持率均領先，但在上州和紐約市郊急劇縮小，霍楚僅領先3%。

艾默生學院(Emerson College)同日公布民調顯示，霍楚領先幅度為16%；二人在紐約市差距極大，為69%對17%；但李修頓在紐約市郊的支持率以49%對43%領先霍楚，上州基本持平。

紐約州民主黨註冊選民為共和黨的兩倍，專家預計，李修頓須在紐約市拿到至少30%選票，並且在上州和紐約市郊取得大勝，才有可能勝出；錫耶納學院民調專家格林堡(Steven Greenberg)說，距離普選還有14周，民眾一般勞工節之後才開始關注普選。

李修頓的處境可能比2018年的共和黨候選人莫利納羅(Marc Molinaro)要好，當年初選後民調，莫利納羅落後時任州長葛謨(Andrew Cuomo)22%；格林堡表示，「雖然民主黨在過去四次州長選舉都勝利，但李修頓本次與民主黨候選人的差距是最小的。」

李修頓的目標是複製上一任共和黨籍州長柏德基(George Pataki)的勝利；1994年柏德基挑戰老葛謨(Mario Cuomo)，普選前民調顯示，柏德基支持率領先3%，在紐約市領先達11%。

其他職位，現任聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)、州主計長狄拿玻利(Thomas DiNapoli)均領先21%，現任州檢察長詹樂霞(Letitia James)領先14%。