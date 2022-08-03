花旗球場旁蓋足球場 華社：對法拉盛經濟助益不大

據內線消息，市長亞當斯 (Eric Adams)計畫在緊鄰花旗棒球場的皇后區威利點(Willets Point)，打造可容納2萬5000名觀眾的足球 場，供紐約市足球俱樂部(New York City Football Club)主場使用；華社人士近日表示，興建足球場恐消耗大量人力物力，惡化法拉盛 交通，正面意義不大。

紐約郵報報導，足球場交易已近尾聲，相關談判尚在進行，若一切順利，有望在2025年落成，為美國職業足球大聯盟提供場地；依法，建案就算獲市長支持，仍需通過「統一土地利用審查程序」(Uniform Land Use Review Procedure)。

威利點荒廢多年，前市長彭博(Michael Bloomberg)提出威利點項目開發案後屢遭擱置，已近13年，今年又被指或將建賭場。法拉盛華商會首席顧問杜彼得表示，以美國網球公開賽(US Open)為例，球迷來自世界各地，能促進法拉盛餐飲與酒店業的發展，而足球比賽觀眾消費多在體育場，難對當地經濟產生正面影響。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，若足球場落成，日後比賽期間，觀眾恐在法拉盛搶車位，導致交通壅堵，間接衝擊小商家生意；他建議，威利點可建科技中心或信息中心等，對當地長遠發展有益。

市長辦公室發言人指，目前市府尚未與各方達成協議，亞當斯將繼續與相關機構對話，為紐約市足球俱樂部提供永久場地，促進當地經濟，並為低收入居民提供更多平價屋。