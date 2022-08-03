華婦買菜回家 在時報廣場被非裔男割手 留下精神創傷

伊萬從後方猛衝過來，朝受害者的右臂刺下。(視頻截圖)

曼哈頓中城時報廣場地鐵站 附近7月31日早發生一起無故攻擊案件，一非洲裔男子從後方用刀攻擊一買菜回家的華婦，造成其手臂割傷；警方2日宣布，已將30歲的伊萬(Anthony Evans)逮捕，被控以仇恨犯罪為企圖的攻擊(Assault/Hate Crime)和非法持有武器。

警方表示，案件發生在7月31日早10時，59歲的受害者正拉著購物車在西42街附近的第七大道行走，突遭伊萬持壁紙刀從後攻擊。

「我害怕極了，在紐約生活幾十年，第一次經歷這種事。」受害者在接受電視台採訪時模仿嫌犯揮刀動作，「先是感覺有人打我的手臂，接著就傳來一陣劇痛。」

30歲的伊萬前科列累累。(市警提供)

根據市警公布的現場監控，伊萬從受害者身後猛衝過來，揚起手臂，騰空躍起，朝其右臂刺下，之後逃離現場。傷者送醫，刀口既深又長。

受害者表示，經常在時報廣場搭地鐵，事發當天，她正在買菜回家途中，每想起這起毫無理由的襲擊，都令她不寒而慄，她想知道是否因身為亞裔 被盯上，「沒有對話，什麼徵兆都沒有，我們彼此不認識，也沒有爭執。」

受害者23歲的女兒表示，這次遭遇，母親留下精神創傷，「這是非常暴力的案件及行為，不希望這樣的事發生在任何人身上，也不希望是基於惡意甚至族裔。」

華婦的家人希望警方儘快確定作案動機，「如果是精神健康問題，希望接受必要的治療；如果有惡意，希望能被以正確的罪名起訴。」