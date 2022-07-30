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非裔男頻毆路人 遭亞裔武術教練制伏

記者張晨／紐約報導
非裔男蘇活區街頭連續攻擊路人，馬拉巴南協助五分局警員逮捕。(現場視頻截圖)
非裔男蘇活區街頭連續攻擊路人，馬拉巴南協助五分局警員逮捕。(現場視頻截圖)

「像多數紐約人一樣，我只想著自己的事，沒想逞英雄」，菲律賓裔武術教練馬拉巴南(Ro Malabanan)說，「但如果好人不作為，邪惡就將大獲全勝。」；27日早，他在上班途中幫助曼哈頓華埠轄區市警五分局警員，將一名無故在蘇活區街頭毆打多名路人的非洲裔男子制伏；他在29日接受採訪時表示，亞裔社區需弘揚正氣，擺脫息事寧人的刻板印象。

影音來源：馬拉巴南提供

馬拉巴南幫助受害者並將嫌犯撂倒在地的視頻在社交媒體瘋傳，他將人制伏後默默離開現場更是贏得了讚揚一片；馬拉巴南回憶，當天剛好從百老匯與王子街(Prince St.)出地鐵步行上班，只看到遠處一男子氣勢洶洶的走來，轉眼間揮拳打在一路人的太陽穴上。

「事發突然，許多人都來不及反應」，他說，攻擊者卻好似無事發生一般繼續向前奔走；在俯身查看受害者情況後，陸續又有幾名後面走上來的民眾問，是否也被人無故攻擊；這時馬拉巴南才意識到該人可能會對更多路人產生威脅。

於是，他告訴圍觀者立刻報警，自己則和另外幾名附近的裝修工人追上了攻擊者；「在他後面時我也想過，他是否有刀、甚至槍，我也是個普通人，那天對我來說也是個再平常不過的工作日，我沒想逞英雄。」

但眼見那人愈走愈遠，馬拉巴南說，自己作為柔術教練，確定有機會能從後很快將其制伏，外加有兩人在旁協助，這才出手；將其壓倒在地後，一行人確認他並無武器在身，這才放心等到五分局警員到來。

案件發生後，一名華裔目擊者在旁拍下了視頻，隨後便在社交網站引發了熱議；人們很快找到馬拉巴南的個人帳戶，「我的私信炸開了鍋」，他說，「我們都知道兩年中亞裔社區經歷了什麼，不管你是華裔、韓裔、菲律賓裔，在不懷好意的人看來，你就是亞裔；或者說，一個好欺負的亞裔。」

馬拉巴南希望藉此能鼓舞亞裔社區的士氣，「息事寧人不代表壞事情會自己走開，有時候如果好人不作為，邪惡就將大獲全勝。」

菲律賓裔武術教練馬拉巴南說，希望藉此能鼓舞亞裔社區的士氣。(馬拉巴南提供)
菲律賓裔武術教練馬拉巴南說，希望藉此能鼓舞亞裔社區的士氣。(馬拉巴南提供)

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