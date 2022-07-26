我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本明仁上皇心臟衰竭 送醫緊急治療中

查克柏格3100萬元賣金山豪宅 轉手翻3倍

儲藏溫度不合格 Family Dollar召回400多種產品

記者胡聲橋／紐約報導

連鎖店Family Dollar宣布召回400多種美國食品和藥物管理局(FDA)監管的產品，包括藥品、肥皂和牙膏等。公司表示，已經通知受影響的商店，要求立即檢查庫存，並停止銷售任何受影響的產品。

Family Dollar稱，以召回這些產品，是因為這些產品沒有按規定溫度儲存，然後在5月1日前後至6月10日，又無意中被運往某些商店。

這些產品包括阿司匹林、安眠藥、過敏藥、咳嗽藥等非處方藥，以及牙膏、除臭劑、洗手液、消毒劑、防曬霜、洗髮水等。被召回產品的清單參見網址：www.fda.gov/media/160146/download

根據FDA網站上發布的召回通知，到目前為止，Family Dollar還沒有收到任何與此次召回有關的消費者投訴或疾病報告。

購買受影響產品的顧客可將這些產品退回到Family Dollar商店，不用出示收據。對此次召回有疑問者可致電1(844)636-7687聯繫Family Dollar客戶服務部。如果消費者遇到任何可能與使用這些產品有關的健康問題，應聯絡醫生或醫院。

FDA 過敏

上一則

美東聯成公所 召開議員大會

下一則

彈劾川普檢察官高德曼 獲川普金主羅斯大力捐款

延伸閱讀

「新配方」補強針拚9月推出 對抗新冠亞型變異株

「新配方」補強針拚9月推出 對抗新冠亞型變異株

拜登已服用抗新冠藥 Paxlovid副作用會噁心、血壓高

拜登已服用抗新冠藥 Paxlovid副作用會噁心、血壓高
難救買氣 零售業CEO頻下台

難救買氣 零售業CEO頻下台

超市自助結帳機常出錯 消費者雖不滿意 未來或更普及

超市自助結帳機常出錯 消費者雖不滿意 未來或更普及
日圓貶值 百圓店快撐不住了

日圓貶值 百圓店快撐不住了

熱門新聞

紐約市布朗士區21日發生一起無故攻擊案件，一名35歲的男子正坐在車中與妻子交談，突遭19歲精神病嫌犯持刀捅入腹部，送醫後不治。(取自谷歌地圖)

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

2022-07-22 14:16
紐約市布碌崙19日清晨發生一名劇組製作助理遭槍殺案件。(取自Citizen)

知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺

2022-07-19 14:59
圖為當時引發爭議的「美國中國之城」構想圖之一。(網路圖片)

紐約「美國中國城」開發計畫觸礁 早有跡可尋

2022-07-19 11:08
一名華婦日前在飛龍超市購物後遭盜。(取自谷歌)

紐約華婦購物完去後車廂放東西 車內包包秒被偷

2022-07-23 21:14
兩名警察夜間在紐約州羅徹斯特遇伏，造成一死一傷。圖為警方蒐證人員翌日在現場取證。(美聯社)

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 受傷警為亞裔

2022-07-23 14:20
非裔男曼哈頓深夜接連猥褻女性。(市警提供)

非裔男曼哈頓深夜接連猥褻女性 亞裔女遭侵

2022-07-20 15:36

超人氣

更多 >
馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所
馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照

馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照
全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬
紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶

紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶
疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕