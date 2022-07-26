儲藏溫度不合格 Family Dollar召回400多種產品

連鎖店Family Dollar宣布召回400多種美國食品和藥物管理局(FDA )監管的產品，包括藥品、肥皂和牙膏等。公司表示，已經通知受影響的商店，要求立即檢查庫存，並停止銷售任何受影響的產品。

Family Dollar稱，以召回這些產品，是因為這些產品沒有按規定溫度儲存，然後在5月1日前後至6月10日，又無意中被運往某些商店。

這些產品包括阿司匹林、安眠藥、過敏 藥、咳嗽藥等非處方藥，以及牙膏、除臭劑、洗手液、消毒劑、防曬霜、洗髮水等。被召回產品的清單參見網址：www.fda.gov/media/160146/download

根據FDA網站上發布的召回通知，到目前為止，Family Dollar還沒有收到任何與此次召回有關的消費者投訴或疾病報告。

購買受影響產品的顧客可將這些產品退回到Family Dollar商店，不用出示收據。對此次召回有疑問者可致電1(844)636-7687聯繫Family Dollar客戶服務部。如果消費者遇到任何可能與使用這些產品有關的健康問題，應聯絡醫生或醫院。