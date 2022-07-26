羅斯福大道鷹架倒塌 疑因卡車撞擊

事故坍塌物25日已被移除。(記者鄭怡嫣╱攝影)

皇后區法拉盛 羅斯福大道一處工地鷹架，24日下午忽然坍塌。25日，現場已被市樓宇局通知暫時停工，坍塌物已經移除乾淨，施工方表示，事故疑因卡車撞擊鷹架支柱導致脫落引起。

根據警消人員以及受損車主提供的監控錄像，24日下午3時41分，位於羅斯福大道近緬街、喜來登酒店前的二層鷹架忽然向外傾倒坍塌，鋼管、木架、網罩等，壓在數輛路邊停放車輛上，車輛受到不同程度損毀。

右側一層管道疑被撞歪。(記者鄭怡嫣╱攝影)

記者25日走訪現場時發現，坍塌的鋼管等，已被移至施工場所內部，清理乾淨，市樓宇局於24日貼出立即停工的告示，並下令施工方及時清理，25日則貼出停工告示，下令停止任何施工活動，檢查場地安全，並提供保障施工及場所內外民眾安全的計畫及圖紙。

管道等搭建物已被移到施工地內部。

負責搭建鷹架及酒店內部翻新工程的裝修公司負責人林先生，25日接受本報採訪時表示，在喜來登酒店調取的監控錄像，角度無法拍攝到坍塌緣由，詢問周邊商家調取錄像也遭遇困難，但根據現場判斷，事故疑由大卡車撞擊引起，最右側的一層鷹架支柱被撞歪，導致上方拉桿由固定的牆面中被拉出，致使二層鷹架的結構失去穩定，而24日施工小隊又休息，無法第一時間排除安全隱患。

目前，第二層鷹架已被全部拆除，仍可看到第一層最右側鷹架被撞歪，且上方吊燈也被撞歪；林先生還表示，市樓宇局已在25日上午來訪，預計將在不久後復工 。