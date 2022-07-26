華人家庭慶生遇死劫 長島醉駕控過失殺人恐囚25年

長島酒醉駕駛在十字路口超速行駛，撞擊行經的華人家庭車輛。(現場錄像截圖)

一華人 家庭日前在長島 遭遇車禍 ，痛失三名家庭成員，涉嫌酒駕及超速駕駛的22歲肇事駕駛25日在當地法院過堂，被大陪審團以車輛過失殺人(vehicular manslaughter)等罪起訴，最高面臨25年監禁。

根據警方取得案發現場的監控錄像，5月21日晚11時，在長島納蘇郡(Nassau County)新海德公園(New Hyde Park)，22歲的駕駛列儂(Dante Lennon)涉嫌超速並酒駕一輛奔馳轎車，在十字路口，撞上一輛行經的林肯轎車(Lincoln Town Car)，失控後追尾一輛停靠在傑瑞柯大道(Jericho Turnpike)的皮卡車，林肯轎車上有六人，為一華人及亞裔組成的家庭，坐在汽車後座的三位女性當場宣告死亡，司機及另兩位男乘客被撞傷。

警方表示，事發前，一家人正在當地的一家餐廳為家裡的女兒慶祝16歲的生日，三位撞亡女性，分別是她66歲的祖母劉Marlene，68歲的嬸嬸何華(Ho Hua，音譯)以及41歲的親戚阮秀(Tu Nguyen，音譯)，劉Marlene與何華住在皇后區木邊(Woodside)，阮秀則住在北卡州，兩名分別67歲與42歲的男乘客，也是小女孩的親戚。

車禍發生後，肇事駕駛列儂也被送至醫院救治，並於25日在醫院進行線上的法院過堂，他被大陪審團以車輛過失殺人以及酒駕等罪名起訴，但拒不認罪，最高可面臨25年監禁。