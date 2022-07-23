熱浪周末襲紐約 上看百度恐破紀錄 多補充水分

紐約市氣溫可能在本周末逼近華氏近百度，打破近十年來的最高溫紀錄。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 過去一周氣溫高居不下，而氣象專家預測，紐約市氣溫可能在本周末逼近華氏近百度 ，打破近十年來的最高溫 紀錄；而這樣的天氣也會對特定人群造成身體負擔，當局呼籲人們盡量避免外出，待在涼爽的室內，並注意補充水分。

福克斯天氣學家範·奧本(Stephanie Van Oppen)表示，周末外出會感覺走在沼澤地裡，因為空氣既厚又黏，相當不舒服；在高溫影響下，人們在做平常的活動，可能會花費更多精力、體力。

「這是我們在很長一段時間以來，遇到的最極端高溫。」她說，高溫預警將持續整個周末，23日(周六)下午預計將達到95度的高溫，但夜晚會降至79度。

據預報，24日(周日)將會非常潮濕，最高溫度將達到98華氏度，這可能會打破紐約市2010年在中央公園測得的97度高溫紀錄。

專家表示，屆時民眾體感溫度將會超過100度，24日晚上的溫度只會降到最低84度，由於吸收大量熱能，建築物表面仍處於高溫狀態，直到25日(周一)才會有所緩解。

紐約連日的高溫天氣，比以往7月的平均氣溫高了10到15度，當局提醒，民眾應該攝入足夠的水分，如果可能的話，盡量待在有空調的室內。

當局也表示，這樣的高溫會對人們的身體造成負擔，尤其是老人、孩子以及有基礎病的人群；「一定要喝能給你補水分的飲料，而不是讓你脫水的咖啡因或酒精。」

受到悶熱的天氣影響，預計將在24日舉辦的紐約市鐵人三項(New York City Triathlon)活動，也為了保護參賽者的健康安全，縮短了自行車、跑步等項目的比賽距離。

預計25日氣溫將略有下降，至最高溫94度，可能伴有陣雨，26日(周二)部分地區晴朗，最高溫86度。