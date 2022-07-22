師法猶太裔 羊頭灣華社設巡邏隊

由市議員韋娜芙牽線，羊頭灣等地亞裔社區與猶太裔巡邏隊，將籌建亞裔巡邏隊。(韋娜芙辦公室提供)

經布碌崙(布魯克林)羊頭灣第48選區猶太 裔市議員韋娜芙(Inna Vernikov)牽線，當地亞裔 團體日前與猶太社區巡邏隊Shomrim建立聯繫，吸收經驗，以在華社籌組「亞裔社區守望隊」(Asian Community Watch)，預防仇亞犯罪及維護社區治安。

第48選區包括羊頭灣、曼哈頓海灘、布萊頓海灘等華人 聚居社區，新冠疫情期間仇恨犯罪激增，最常被攻擊是亞裔及猶太裔；為促進交流，互助合作，韋娜芙引介當地活躍的亞裔團體成員與猶太裔巡邏隊Shomrim的隊長會面，探討對策。

華人健康協會會長陳麗娜、美國紐約華人聯合會理事長黃啟旺等人參與此次會面，在兩小時的會議中，Shomrim巡邏隊傳授豐富的經驗，包括運作流程、模式以及奏效的策略等；為確保「亞裔社區守望隊」成功，隊員們計畫跟隨Shomrim巡邏社區，獲得實際經驗，也會參加警民會議，與當地警方建立關係。

談起籌建亞裔巡邏隊，陳麗娜透露此前一名越南裔男子在地鐵站因涉嫌性侵，遭旁人毆打，引起韋娜芙的關注，聯繫陳麗娜，希望能為亞裔社區做點事；陳麗娜說，Shomrim在社區巡邏多年，有成熟穩定的運作模式，值得仿效。亞裔和猶太裔常成為仇恨犯罪的目標，有類似遭遇，也形成保護彼此社區的動力。

亞裔巡邏隊由韋娜芙撥款支持，其辦公室的華裔代表狄鍾琪將協助華康會組織和運作，呼籲亞裔商家、居民、退休警員、消防局、軍人及醫護人員等加入，特別是有能力的亞裔年輕人，應把握服務社區的機會；志願者可聯絡陳麗娜(646) 515-6898，或電郵[email protected]。