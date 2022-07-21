我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭身體欠佳謠言不斷 CIA局長：他太健康了

拜登演說中自爆罹癌？白宮緊急澄清：指已痊癒的皮膚癌

開發商捲款潛逃 20戶華人受害 民選官員將協助拖延拍賣

記者顏潔恩／紐約報導
受害的華人家庭住戶，手舉公寓房號，集體抗議。(記者顏潔恩╱攝影)
受害的華人家庭住戶，手舉公寓房號，集體抗議。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)華男吳錫輝於十年前向信用集團貸款，在貝瑞吉建造一棟公寓並出售給20戶華人買家，卻在獲得他們的400萬元後捲款潛逃，信用集團因吳停止還款而向法院提訴，獲法官裁決將公寓收回拍賣；多名受害者20日召開記者會苦訴，用積攢的血汗錢買房，卻陷入「錢房兩空」的境地，當地的民選官員表示將聯繫州檢察長辦公室進行調查，當務之急要延遲拍賣時間、保住家園。

吳錫輝早年前向Maxim信用集團貸款600萬元，在奧溫頓大道(Ovington Avenue)345號建一棟公寓，並謊稱已獲州府准許出售公寓，說服共20戶華人家庭買房；不料在獲得400萬元現金後捲款逃回中國，並停止還貸款，今年2月州高等法院法官Lawrence Knipel裁示，允許該集團收回公寓拍賣。

紀思庭、郭納德出席記者會，表示會為住戶維權。(記者顏潔恩╱攝影)
紀思庭、郭納德出席記者會，表示會為住戶維權。(記者顏潔恩╱攝影)

2018年起，住戶不停收到止贖訴訟，雇用律師古奇(Edward Cuccia)，儘管法官Peter Sweeney承認每個家庭對吳的訴訟案，但因吳去向不明，受害者與律師都束手無策，沒辦法停止信用集團收回公寓。

古奇20日在記者會表示，法律途徑上已用盡所有方法，接下來只能靠民選官員代為爭權，當務之急要拖延本月28日的拍賣，讓住戶不被趕走；古奇的助理朱慧玲說，之前嘗試與Maxim集團的律師接洽，但因疫情拖延，加上對方沒有及時回應，也曾有買家要接手吳的房產，但最終沒談攏。

受害者林章江說，2005年便認識吳，知道他有多少個兄弟姐妹、甚至常去他之前的住處，吳家在當地至少有十幾棟房子，在林的認知中是「大富人家」，沒理由詐騙別人；林章江將中國房產賣掉才有錢供現居住的公寓，眼看供屋供得差不多，突然聽聞公寓要被收走，「心都崩潰了。」

陳Kris說，因位置優越、社區安全，十年前她還是高中生時母親買下這棟公寓單位，後來很多人質疑他們為什麼支付現金給吳，但當時的他們，真的不清楚購屋程序；「現在才知道他做的壞事，站出來指正，不讓真相石沉大海」。

奧溫頓大道(Ovington Avenue)345號公寓。(記者顏潔恩╱攝影)
奧溫頓大道(Ovington Avenue)345號公寓。(記者顏潔恩╱攝影)

經朋友介紹，陳建立曾親自到吳的家中洽談，一次性現金支付34萬元買房，但吳年復一年找藉口，稱陳的情況特殊，遲遲不給房產權；直到東窗事發，吳仍舊不承認，叫他「不要聽信傳言，我不會騙你的，你不要怕」。

另一受害者湯震文則說，通過大陸親戚寄錢才湊足12萬元給吳，2015年吳在電話中叫他找律師完成產權過戶和結算流程，但後來找各種藉口就是不簽名；2018年吳提出要將已支付的錢轉換為股份投資，表示該棟樓6%的股份價值70萬元，湯現在只要補足30萬元就能獲得股份。

湯諮詢律師後，對方勸告他別投資，於是湯堅持把之前的錢拿回，他嘗試去吳家中找人但無果，之後還收到吳的短信表示正和妻子進行離婚程序，不要再去騷擾她；後來還發現原本自己要入住的單位被出租給別人，他由始至終從未入住該棟公寓，直到現在一分錢也拿不回來。

州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、市議員紀思庭(Justin Brannan)表示，將聯繫州檢察長辦公室，想辦法讓州府介入調解；當下最重要的是讓住戶還有居所可住，暫停集團的拍賣程序，將試圖與其聯繫溝通。

華人家庭住戶的法律文件。(記者顏潔恩╱攝影)
華人家庭住戶的法律文件。(記者顏潔恩╱攝影)

拍賣 貸款 投資

上一則

紐約客談／情理法或法理情 花錢買教訓

下一則

布朗士華裔外賣郎被撞死 家人憂生計

延伸閱讀

布里德兄長減刑案 謝安宜要求州總檢長接手

布里德兄長減刑案 謝安宜要求州總檢長接手
馬州初選登場 部分投票站出包 選民抱怨

馬州初選登場 部分投票站出包 選民抱怨
費城槍枝暴力升 賓州議會：檢察長涉失職 要徹查

費城槍枝暴力升 賓州議會：檢察長涉失職 要徹查
新學期少3萬公校生 市府擬修改預算公式

新學期少3萬公校生 市府擬修改預算公式
電價漲近三倍 黃敏儀促州府增加補助

電價漲近三倍 黃敏儀促州府增加補助

熱門新聞

圖為本案位於布碌崙奧溫頓大道的公寓。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

2022-07-14 07:21
羅斯福大道近日再添新超市，吸引大量顧客消費。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜

2022-07-16 10:34
這名男子涉嫌仇恨攻擊一名華裔男子，被警方通緝。(市警提供)

遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙

2022-07-16 09:51
紐約市布碌崙19日清晨發生一名劇組製作助理遭槍殺案件。(取自Citizen)

知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺

2022-07-19 14:59
華裔遊民男子曼哈頓大橋搭木頭房，躺椅在外靠枕在旁。(記者張晨╱攝影)

華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

2022-07-17 07:22
圖為當時引發爭議的「美國中國之城」構想圖之一。(網路圖片)

紐約「美國中國城」開發計畫觸礁 早有跡可尋

2022-07-19 11:08

超人氣

更多 >
珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界

珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界
中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機

中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機
波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好
通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低
剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查