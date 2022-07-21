開發商捲款潛逃 20戶華人受害 民選官員將協助拖延拍賣

受害的華人家庭住戶，手舉公寓房號，集體抗議。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)華男吳錫輝於十年前向信用集團貸款 ，在貝瑞吉建造一棟公寓並出售給20戶華人買家，卻在獲得他們的400萬元後捲款潛逃，信用集團因吳停止還款而向法院提訴，獲法官裁決將公寓收回拍賣 ；多名受害者20日召開記者會苦訴，用積攢的血汗錢買房，卻陷入「錢房兩空」的境地，當地的民選官員表示將聯繫州檢察長辦公室進行調查，當務之急要延遲拍賣時間、保住家園。

吳錫輝早年前向Maxim信用集團貸款600萬元，在奧溫頓大道(Ovington Avenue)345號建一棟公寓，並謊稱已獲州府准許出售公寓，說服共20戶華人家庭買房；不料在獲得400萬元現金後捲款逃回中國，並停止還貸款，今年2月州高等法院法官Lawrence Knipel裁示，允許該集團收回公寓拍賣。

紀思庭、郭納德出席記者會，表示會為住戶維權。(記者顏潔恩╱攝影)

2018年起，住戶不停收到止贖訴訟，雇用律師古奇(Edward Cuccia)，儘管法官Peter Sweeney承認每個家庭對吳的訴訟案，但因吳去向不明，受害者與律師都束手無策，沒辦法停止信用集團收回公寓。

古奇20日在記者會表示，法律途徑上已用盡所有方法，接下來只能靠民選官員代為爭權，當務之急要拖延本月28日的拍賣，讓住戶不被趕走；古奇的助理朱慧玲說，之前嘗試與Maxim集團的律師接洽，但因疫情拖延，加上對方沒有及時回應，也曾有買家要接手吳的房產，但最終沒談攏。

受害者林章江說，2005年便認識吳，知道他有多少個兄弟姐妹、甚至常去他之前的住處，吳家在當地至少有十幾棟房子，在林的認知中是「大富人家」，沒理由詐騙別人；林章江將中國房產賣掉才有錢供現居住的公寓，眼看供屋供得差不多，突然聽聞公寓要被收走，「心都崩潰了。」

陳Kris說，因位置優越、社區安全，十年前她還是高中生時母親買下這棟公寓單位，後來很多人質疑他們為什麼支付現金給吳，但當時的他們，真的不清楚購屋程序；「現在才知道他做的壞事，站出來指正，不讓真相石沉大海」。

奧溫頓大道(Ovington Avenue)345號公寓。(記者顏潔恩╱攝影)

經朋友介紹，陳建立曾親自到吳的家中洽談，一次性現金支付34萬元買房，但吳年復一年找藉口，稱陳的情況特殊，遲遲不給房產權；直到東窗事發，吳仍舊不承認，叫他「不要聽信傳言，我不會騙你的，你不要怕」。

另一受害者湯震文則說，通過大陸親戚寄錢才湊足12萬元給吳，2015年吳在電話中叫他找律師完成產權過戶和結算流程，但後來找各種藉口就是不簽名；2018年吳提出要將已支付的錢轉換為股份投資 ，表示該棟樓6%的股份價值70萬元，湯現在只要補足30萬元就能獲得股份。

湯諮詢律師後，對方勸告他別投資，於是湯堅持把之前的錢拿回，他嘗試去吳家中找人但無果，之後還收到吳的短信表示正和妻子進行離婚程序，不要再去騷擾她；後來還發現原本自己要入住的單位被出租給別人，他由始至終從未入住該棟公寓，直到現在一分錢也拿不回來。

州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、市議員紀思庭(Justin Brannan)表示，將聯繫州檢察長辦公室，想辦法讓州府介入調解；當下最重要的是讓住戶還有居所可住，暫停集團的拍賣程序，將試圖與其聯繫溝通。