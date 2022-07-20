民調持續落後 白思豪退出第10選區國會議員競選

由於民調低迷，前市長白思豪宣布退選。(市長辦公室提供)

由於民調 持續落後，紐約市國會議員第10選區參選人、前市長白思豪 (Bill de Blasio)19日宣布退選；華裔社區人士表示，白思豪退選對華社是好消息，牛毓琳、利華娜等民調領先者勝算增加。

經過重畫的第10選區，包含曼哈頓華埠和布碌崙(布魯克林)8大道華裔社區，無現任國會議員，參選人數爆炸，除白思豪外，還有國會眾議員 瓊斯(Mondaire Jones)、前國會眾議員霍茲曼(Liz Holtzman)、華裔州眾議員牛毓琳、市議員利華娜(Carlina Rivera)、華社人士李江華等12人。

白思豪在參選之初躊躇滿志；然而，此前Data for Progress的民調顯示，其支持率僅5%，排在所有參選人中倒數第二位；而Working Families Party 18日發布一項內部民調，他僅獲得3%支持率。

白思豪19日在推特承認第10選區的選民「正在考慮其他選擇」，「最近兩個月來，我和布碌崙、曼哈頓的選民有過很好的交流機會，讓我對這座城市感到前所未有的驕傲。」他表示，理解選民對他缺興趣的現實，「希望繼續為選民服務，雖然離開選舉，但會找到不同的方式服務選民。」

民主黨州眾議員第65選區男性黨代表于金山表示，白思豪退選是個好消息，尤其是對亞太裔社區而言；「白思豪擔任市長八年，歧視、忽視亞太裔社區，萬一當選本區國會議員，可想而知將不理會亞太裔社區的需要。」

根據Data for Progress的民調，目前利華娜以17%的支持率領跑，緊隨其後的是牛毓琳的14%，第三是前聯邦檢察官兼總統川普首次彈劾案的民主黨首席律師戈德曼(Daniel Goldman)，支持率為12%；而根據Working Families Party的民調，利華娜和牛毓琳並列第一，支持率均為16%，其次是戈德曼的10%，其他參選人的支持率均為個位數。

于金山說，此選區各擁山頭，「參選人短兵相接，誰能拿到白思豪的基本盤，應有機會勝出。」他估計，白思豪可能拿到10%的選票，因此得票率達到25%至30%的參選人就能成為贏家；「包括牛毓琳在內，民調領先的幾位參選人都有可能勝出，他們與白思豪的政綱基本一致。」

不過，在8月23日初選日之前，選情的變數仍然很大，因為上述兩項民調顯示，尚未決定的選民分別達27%和40%；目前白思豪尚未透露會背書任何人，但因為白思豪名聲不佳，預計各路參選人會避之不及；例如，利華娜的發言人卡斯(Alyssa Cass)表示，利華娜很有興趣爭取支持白思豪的選民，但不會尋求其背書。