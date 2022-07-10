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法拉盛綁架案 2嫌身分曝光 1人涉多起竊案

記者牟蘭／紐約報導
嫌犯翁升騰與王凱涉嫌綁架一名22歲的華男被捕後將移送法辦；圖為兩人監禁男子的地下賭檔。(記者牟蘭/攝影)
嫌犯翁升騰與王凱涉嫌綁架一名22歲的華男被捕後將移送法辦；圖為兩人監禁男子的地下賭檔。(記者牟蘭/攝影)

8日皇后區法拉盛發生一起華人綁架案，受害的22歲華男與兩名嫌犯盜取信件及包裹，日前想退團夥卻遭到禁錮與毆打；警方9日公布，兩名嫌犯分別為32歲的翁升騰(Shengteng Weng，姓名皆音譯)與25歲的王凱(Kai Wang)，根據警方紀錄，王凱曾多次被逮，如今在候審期間，又犯下綁架案。

根據警方消息，報住在木邊的翁升騰與法拉盛的王凱，8日凌晨持刀與其他管制武器，前往布碌崙(布魯克林)挾持一名22歲的受害華男，駕駛一輛奧迪轎車，將受害人帶到位於法拉盛40路的地下賭檔強制關押。

受害人通過手機短信向友人要求報警，警方先在賭檔外發現違停轎車的翁升騰，在車上搜出武器及毒品等將其逮捕，救出受困男子約一小時後，又逮捕喬裝路人前來取車的王凱，將兩人羈押在109分局受審，至截稿前，兩人尚未完成警方的問詢。

據警方消息，王凱與翁升騰都沒有穩定職業，兩人曾因涉嫌盜竊與非法持有偽造文件等被移送法辦，其中翁升騰在今年3月2日因涉盜竊罪被捕。

王凱則有至少三起逮捕紀錄，分別為去年8月25日因盜竊，今年2月8日因非法持有偽造證件與輕竊，4月9日因逆行駕駛、闖紅燈、未遵守停止標示以及逃逸等危險駕駛行為被捕；警方在8日的搜查中，還在他的車上發現盜竊物品、偽造證件、管制藥品以及武器。

因保釋金改革法案，兩人此前均在他人擔保下被釋放，如今在候審期間，又犯下綁架案；受害華男對警方指，他原與兩名嫌犯盜取他人信件與包裹，因想要退出團夥，遭到兩人的非法禁錮與毆打。

王凱與翁升騰將以搶劫(Robbery)、綁架(Kidnapping)、非法監禁(Unlawful Imprisonment)、非法持有偽造品(Criminal Possession of Forgery Device)、非法持有盜竊物品(Criminal Possession of Stolen Property)、非法持有管制藥品(Criminal Possession of Controlled Substance)與攻擊等罪名移送法辦，至截稿前尚未公布兩人的過堂時間。

警方表示，這起案件因牽扯多起罪案，還需與布碌崙分局的警方核實案情，至截稿前案情仍在調查中。

嫌犯翁升騰與王凱涉嫌綁架一名22歲的華男被捕後將移送法辦；圖為兩嫌駕駛的藍色奧迪...
嫌犯翁升騰與王凱涉嫌綁架一名22歲的華男被捕後將移送法辦；圖為兩嫌駕駛的藍色奧迪轎車。(記者牟蘭/攝影)

法拉盛 華男 布碌崙

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