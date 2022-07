法拉盛綁架案 2嫌身分曝光 1人涉多起竊案

嫌犯翁升騰與王凱涉嫌綁架一名22歲的華男被捕後將移送法辦;圖為兩人監禁男子的地下賭檔。(記者牟蘭/攝影)

8日皇后區法拉盛 發生一起華人綁架案,受害的22歲華男 與兩名嫌犯盜取信件及包裹,日前想退團夥卻遭到禁錮與毆打;警方9日公布,兩名嫌犯分別為32歲的翁升騰(Shengteng Weng,姓名皆音譯)與25歲的王凱(Kai Wang),根據警方紀錄,王凱曾多次被逮,如今在候審期間,又犯下綁架案。

根據警方消息,報住在木邊的翁升騰與法拉盛的王凱,8日凌晨持刀與其他管制武器,前往布碌崙 (布魯克林)挾持一名22歲的受害華男,駕駛一輛奧迪轎車,將受害人帶到位於法拉盛40路的地下賭檔強制關押。

受害人通過手機短信向友人要求報警,警方先在賭檔外發現違停轎車的翁升騰,在車上搜出武器及毒品等將其逮捕,救出受困男子約一小時後,又逮捕喬裝路人前來取車的王凱,將兩人羈押在109分局受審,至截稿前,兩人尚未完成警方的問詢。

據警方消息,王凱與翁升騰都沒有穩定職業,兩人曾因涉嫌盜竊與非法持有偽造文件等被移送法辦,其中翁升騰在今年3月2日因涉盜竊罪被捕。

王凱則有至少三起逮捕紀錄,分別為去年8月25日因盜竊,今年2月8日因非法持有偽造證件與輕竊,4月9日因逆行駕駛、闖紅燈、未遵守停止標示以及逃逸等危險駕駛行為被捕;警方在8日的搜查中,還在他的車上發現盜竊物品、偽造證件、管制藥品以及武器。

因保釋金改革法案,兩人此前均在他人擔保下被釋放,如今在候審期間,又犯下綁架案;受害華男對警方指,他原與兩名嫌犯盜取他人信件與包裹,因想要退出團夥,遭到兩人的非法禁錮與毆打。

王凱與翁升騰將以搶劫(Robbery)、綁架(Kidnapping)、非法監禁(Unlawful Imprisonment)、非法持有偽造品(Criminal Possession of Forgery Device)、非法持有盜竊物品(Criminal Possession of Stolen Property)、非法持有管制藥品(Criminal Possession of Controlled Substance)與攻擊等罪名移送法辦,至截稿前尚未公布兩人的過堂時間。

警方表示,這起案件因牽扯多起罪案,還需與布碌崙分局的警方核實案情,至截稿前案情仍在調查中。