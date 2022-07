「可否挪個車？」 紐約市清潔局搞笑視頻被揶揄

蒂池坐在掃街卡車的前座上說「你能挪一下你的車嗎?」(視頻截圖)

因新冠疫情 而簡化的「換邊停車」(alternate side cleaning)規定,已於5日全面恢復;紐約市 清潔局局長蒂池(Jessica Tisch)5日和眾員工在TikTok 一則搞笑短視頻中呼籲民眾「可否挪個車?」影片在網路引發熱議,網友更抓緊時間在留言下「反擊」稱,「挪了也不來,罰單沒少開」。

這則視頻在TikTok已有超萬餘瀏覽,位居市清潔局頻道首位,視頻被製作成黑白色,員工「以悲涼與懇求」的口吻呼籲駕駛在換邊停車時間挪車,以免造成清潔工作的不便。

「你能挪一下你的車嗎?」蒂池坐在掃街卡車的前座上戲劇性地說,「每天,我們城市的街道上都有垃圾,它們影響了市容市貌和居民生活;一台掃街車能從街道上帶走1500磅的垃圾,但如果你不把車挪到另一邊,它們就起不到作用了。」

影片凸顯街頭遍地垃圾的亂象。(視頻截圖)

這則TikTok的模仿了女歌手薩拉·麥克拉克蘭(Sarah McLachlan)2007年為美國愛護動物協會(American Society for the Prevention of Cruelty to Animals)拍攝的標誌性廣告;在憂鬱的視頻片段中播放了這位歌手的「天使」,市清潔局工人及局長用「渴望地」眼神看著司機,並「請求」他們按時挪車。

雖然立意新穎,並得到了不少瀏覽量,但爭議仍未間斷;不少民眾在下面留言稱,「我已經挪車了,但你們沒來啊!我們大家應該各司其職吧?」更有人寫道,「挪了也不來,罰單沒少開,這只是市府賺錢的另一種手段而已。」

截至7月6日,超過2500名紐約市居民在網上簽署請願,要求撤銷換邊停車政策;更有許多駕駛表示,寧可冒險吃罰單,也不會因為掃街而挪車,因為「他們(清潔局)多半不會出現。」

影片網址:shorturl.at/dlsTU。