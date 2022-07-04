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布碌崙華婦遭輾死 並排停車恐究責

記者胡聲橋／紐約報導
謝如珠慘死隔天，警察在事發地附近對並排停車者開罰單。(讀者提供)
謝如珠慘死隔天，警察在事發地附近對並排停車者開罰單。(讀者提供)

八年前移民來美的單親華婦謝如珠(Ruzhu Xie)，近日在布碌崙(布魯克林)波羅園(Borough Park)騎行電動滑板車時，一輛並排停車的駕駛突然打開車門，將她撞倒在地，不幸被行駛中的貨車碾過頭部，當場身亡。如8大道等華人鬧區，常見類似違規停車，社區呼籲警方加強取締。律師則表示，並排停車的駕駛，對這起意外事件應負一定責任。

謝如珠的慘死引起了華社廣泛的議論，民眾對其深表同情。但事後暫無任何人被逮捕，只有並排停車的駕駛被開罰單。對此，吳聖洋律師吳律師分析，直接導致謝如珠死亡的貨車，他說如果輾壓之前貨車是靜止的，受害人倒地後貨車啟動，那司機一定負有責任，如果貨車一直在行進中，司機無法看到受害人，或即使看到，也無法及時做出反應，那就很難說貨車司機有責任。

至於並排停車的駕駛，首先並排停車屬違規；其次，依相關法律，駕駛在有車流一側開門時，必須事先觀察，在確認不會碰到人或車的情況下才能開門。駕駛顯然沒有做到這一點，導致慘劇發生，這名駕駛因此犯有疏忽罪(negligence)，要負一定的民事責任。

至於受害人，在道路堵塞的情況下，被迫在並排停車的車輛左側穿行，沒有責任。

在布碌崙日落公園華人社區附近，並排停車的現象比比皆是，這給本來就十分擁擠的街道增加了安全隱患。美國紐約華人聯合會理事長黃啟旺表示，6月30日發生悲劇後，警察在事發地附近加強執法，對違規停車者開罰單，但隨著周末的到來，又沒有人管了，並排停車依然如故。黃啟旺呼籲，要真正解決八大道附近的此類違規問題，警方必須派一個工作組來定點執法，多開罰單，且經過連續幾個月，才可能有效果。

駕駛違規並排停車，開車門時未注意前後，律師指此涉及疏忽罪。圖為車禍事件現場。(記...
駕駛違規並排停車，開車門時未注意前後，律師指此涉及疏忽罪。圖為車禍事件現場。(記者顏潔恩╱攝影)

華人 布碌崙 警察

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