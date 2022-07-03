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200中國投資人 告美國地產商投資移民欺詐

記者張心／紐約報導
200名來自中國的投資人，向紐約州高等法院提出訴訟，狀告知名地產商。(Getty Images)
200名來自中國的投資人，向紐約州高等法院提出訴訟，狀告知名地產商。(Getty Images)

日前約200名來自中國的投資人聯合狀告美國地產開發商Extell，稱其未經允許，挪用約1億元投資款到酒店開發案，涉嫌投資移民詐欺，向紐約州高等法院提出訴訟；根據原告及委任律師，開發案開工許久後，地產商告知投資人項目失利，並透過「不正當操縱方式」壓低投資回報率，投資人更遭到「吊銷綠卡申請」等威脅。

截至發稿，Extell未對此事回覆；該案將於7月底再次開庭。

根據州高等法院公開信息，三名華裔代表王雲竹(Yunzhu Wang，以下均為音譯)、王育(Yu Wang)、張梨(Li Chang)和共計199名的投資團原告，於上月14日對Extell公司提出訴訟，要求法院禁止被告通過「不正當操縱方式」，壓低投資回報率。

訴狀中，原告還要求地產商將既定利息恢復到5%，並將每位投資者每年約2萬至3萬5000元，共計每年約400萬至700萬元的投資回報，悉數歸還。

投資團委任律師、Geng & Associates, P.C.律師事務所共同合夥人蔡璧徽表示，199位投資人中，包括多數的中國籍及其他亞洲國家投資人，每人投了50萬元到Extell公司的哈德遜廣場地產開發項目，「2019年房子順利蓋完後，理論要還款給投資人，但地產商在未和投資團商量的情況下，將約1億元的投資款再投進另一處高風險酒店開發項目。」

蔡璧徽說，由於疫情對酒店業帶來很大影響，開工後許久，Extell通知投資失利，需要把給投資人的利息回報降低。

根據州高等法院的訴狀，2021年10月，Extell開始降低利息的同意徵集程序，希望將回報率從5%降到1%；訴狀中寫道：「考慮到曼哈頓目前的酒店和零售業發展情況，這對投資人來說是過重的財務負擔。」

三名華裔原告代表表示，當時有146名投資人投了反對票，但遭到「吊銷綠卡申請」和「不歸還50萬投資本金」的威脅；蔡璧徽說：「操作投票失敗五次後，被告計入開發商自己的股權，但按照法律規定，這涉及利益衝突不應計入，後被告自行宣布通過，未把投資人的股東協議放在眼中。」

蔡璧徽表示，許多亞洲投資人，認為投資移民只要錢到位了，就能拿到綠卡，未細讀前期的股東協議，很多細節也沒和項目方溝通，導致後期出現不少問題。

投資 綠卡 華裔

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