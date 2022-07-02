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皇后區仇亞攻擊嫌犯 不明原因被刺身亡

記者牟蘭／紐約報導
涉嫌多起針對亞裔攻擊與搶劫的嫌犯道格拉斯，日前被刺身亡。(紐約市警提供)
涉嫌多起針對亞裔攻擊與搶劫的嫌犯道格拉斯，日前被刺身亡。(紐約市警提供)

一名19歲的非洲裔男子約在三個月前，疑似因宗教與族裔，先攻擊一名70歲的亞裔男子，隨後又搶劫了兩名亞裔男子，被警方逮捕後以仇恨犯罪移送法辦；他日前候審期間，在布碌崙(布魯克林)的街頭因不明原因被刺身亡，警方尚在調查此案，至截稿前，並未逮捕任何嫌犯。

根據警方消息，19歲的男子道格拉斯(Vernon Douglas)於今年4月3日凌晨6時45分，進入皇后區李奇蒙丘(Richmond Hill)的錫克文化協會(Sikh Cultural Society)，毆打了剛來美國兩個月、70歲的南亞籍男子辛格(Nirmal Singh)，導致對方鼻子流血，臉上有多處瘀傷，他得手後向不明方向逃逸。

這起案件後，道格拉斯還在4月3日到12日期間，在95大道與 Lefferts大道又攻擊並搶劫了兩名錫克教男子；警方指，他先在4月12日上午7時，在案發地附近上身赤裸，持木棍攻擊了一名錫克教男子，搶走300元現金，隨後又在附近，與一名同夥用棍攻擊了另一名58歲男子，一度扯下對方的宗教衣袍。

道格拉斯於4月14日被捕，他面臨仇恨犯罪的一級與二級搶劫，以及仇恨犯罪的多項攻擊等罪，若罪成他將面臨最高達25年的監禁。

應候審等待27日出庭的道格拉斯，於6月30日晚9時左右，出現在布碌崙洛克威大道(Rockaway Avenue)附近，被人刺中胸膛，因流血過多，送醫後不治身亡；皇后區檢方尚未公布道格拉斯在候審期間被釋放的原因，知情者稱，死者生前與他人發生口角，隨後被對方刺傷，目前警方尚未逮捕任何嫌犯。

警方呼籲，若有任何知情者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

仇恨犯罪 亞裔 布碌崙

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