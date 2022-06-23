共和黨初選最後辯論 李修頓、小朱利安尼互攻

紐約州長共和黨初選電視辯論，左起依次為威爾森、歐瑞祥、李修頓及熒幕上的小朱利安尼。(美聯社)

紐約州州長共和黨初選最後一場電視辯論21日舉行，目前民調領先的長島國會眾議員李修頓(Lee Zeldin)和前市長朱利安尼之子小朱利安尼(Andrew Giuliani)展開激烈交鋒。

本場辯論由右翼媒體Newsmax舉辦，李修頓、前威郡郡長歐瑞祥(Rob Astorino)、商人威爾森(Harry Wilson)到場參加，小朱利安尼則仍因未接種新冠疫苗而遠程參加；根據此前民調，李修頓支持率微弱領先於小朱利安尼，二人也成為辯論關注的焦點；曾在川普 政府擔任顧問的小朱利安尼挖出李修頓批評川普的「黑料」，「李修頓幾年前曾說，川普總統說種族主義 言論，然後又撒謊；很不幸，他總是左右橫跳。」

李修頓則表示，小朱利安尼的言論是不是完整的事實，「當時我接受CNN採訪時，說的其實是『川普不是種族主義者』，但那個CNN主持人不停地想讓我承認川普時種族主義者，但我還是說『川普不是種族主義者』，這很不幸。」

此前李修頓一直被攻擊不夠保守，而小朱利安尼一直利用其過去工作經歷展現出他是參選人中最與川普一致的人；不過，目前川普並未背書任何參選人；李修頓則繼續攻擊小朱利安尼，指出他在川普政府裡只是個跑腿的，而且在進入川普政府之前從未競選過民代，「你在競選之前，至少應該先找個工作。」

同時，歐瑞祥和李修頓則在無證移民 被納入「被排除工人基金」(Excluded Workers Fund)接受現金援助、並被安置到南部社區的問題上展開爭論；歐瑞祥日前表示，將已經成人的移民送入社區，將稀釋合法居民享受的資源，「這是一個國家安全問題，也是財政問題，影響到所有人；但李修頓作為國會議員，卻毫無作為。」

李修頓則表示，他支持前總統川普的移民政策，「我們應該完成邊境墻的建設，並加強移民執法，支持聯邦移民及海關執法局(ICE)，而非拜登政府所為；我一直支持反對拜登政府資支持無證移民的行為，這樣做即使在鼓勵非法入境。」