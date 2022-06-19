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華女遭槍殺焚屍 七分局逮捕17歲幫派分子

記者張晨／紐約報導
曼哈頓23歲華女與男伴遭人槍殺焚屍，七分局逮捕17歲黑幫頭目。(記者張晨/翻攝)
曼哈頓23歲華女與男伴遭人槍殺焚屍，七分局逮捕17歲黑幫頭目。(記者張晨/翻攝)

上月華裔女黃妮可(Nikki Huang，音譯)和男伴帕瑞拉(Jesse Parrilla)，在布朗士區遭人在車內槍殺焚屍；警方日前以謀殺未遂罪逮捕了一17歲的幫派分子，據信為掌控二敵對幫派的主要領導者，他的被捕也遏止了下東城不斷發生的幫派犯罪。

市警七分局局長巴西亞(Luis Barcia)表示， 埃德蒙茲(Jahlik Edmonds)是下東城黑幫中備受尊重的一員，除在幫派中的重要地位，他還因說唱歌手的身分受人追捧。

他也被認為參與了上山幫(Up the Hill)與下山幫(Down the Hill)的爭端，這兩個團伙為第二代紐約幫派，擁有不少的根基，下山幫的地盤為字母城(Alphabet City)，而上山幫則控制著下東城；警方表示，兩方爭鬥在5月末造成了23歲的黃妮可和其22歲男伴帕瑞拉，在布朗士區的僻靜處，遭人在車內槍殺處決後焚屍。

「埃德蒙茲的被捕極大程度上平息了轄區內不斷發生的暴力案件」；巴西亞說，雖然包括搶劫、重罪襲擊、重竊等在內的罪案在七分局轄區仍在攀升，但黑幫活動在過去一段時間裡已經平靜了下來。

市警一名發言人表示，被捕者是其他槍擊案件的嫌犯，在其被關押候審期間，警局可以重新把精力集中在其他犯罪上；「七分局的大部分重大案件都與幫派無關。」

17歲的埃德蒙茲是下東城黑幫中備受尊重的一員。(取自Instagram)
17歲的埃德蒙茲是下東城黑幫中備受尊重的一員。(取自Instagram)

幫派 布朗士 巴西

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