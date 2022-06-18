我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首宗疑「貓傳人」案例 染疫貓咪採檢打噴嚏 獸醫確診

房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎

州長、州眾議員初選 今起提前投票

記者和釗宇／紐約報導
紐約正副州長、州眾議員黨內初選提前投票18日開始，紐約市選舉委員會提醒民眾積極投票。(記者和釗宇/攝影)
紐約正副州長、州眾議員黨內初選提前投票18日開始，紐約市選舉委員會提醒民眾積極投票。(記者和釗宇/攝影)

紐約正副州長、州眾議員黨內初選將於28日(周二)登場，提前投票18日開始，紐約市選舉委員會(Board of Election)提醒民眾積極投票；同時，州檢察長辦公室也公布投票投訴熱線，若民眾在投票期間碰到問題，都可打熱線投訴。

此前由於州議會出台的國會議員和州參議員選區重畫地圖被判違憲，再次重畫導致相關初選來不及在6月舉行，國會議員和州參議員初選不得不推遲到8月舉行；除了正副州長和州眾議員，曼哈頓、布碌崙(布魯克林)和皇后區的民事法官、曼哈頓遺囑檢驗法院(Surrogate's Court)法官、各選區、郡黨代表等職位也將舉行初選；與紐約市民代初選不同，州級選舉不採用排序複選制，得票率最高的參選人將直接獲勝。

提前投票將從18日持續至26日，市選舉委員會發布包括中文版本在內的選民指南，民眾可登錄網站https://reurl.cc/ErvpD0查看，同時也可登錄網站https://findmypollsite.vote.nyc查詢提前投票和初選日的投票站地點；選舉委員會提醒選民，申請不在籍投票的截止日期為27日(周一)，郵遞不在籍選票的截止日期為初選日28日當天；民眾可登錄網站https://reurl.cc/yraQlM查詢自己是否日已經是註冊選民。

同時，州檢察長詹樂霞(Letitia James)公布選舉保護熱線電話，民眾可報告投票過程中發現的問題，包括不在籍選票投送問題和投票站問題等；民眾可撥打電話 (866)390-2992、登錄網站https://ag.ny.gov/election-hotline或發郵件給[email protected]投訴問題。

州檢察長辦公室表示，熱線電話在18日至26日提前投票期間的運營時間為早9時至下午5時，28日初選日當天的運營時間為早6時至晚9時。

投票 眾議員 紐約市

上一則

逾百家長教育局示威 抗議高中抽籤錄取：史上最大災難

下一則

5歲以下新冠疫苗批准 紐約市增10處幼童接種點

延伸閱讀

蒙大拿州發生空前洪災 州長繼續度假挨批

蒙大拿州發生空前洪災 州長繼續度假挨批
紐約市面臨住房危機 租金穩定法延長

紐約市面臨住房危機 租金穩定法延長
民主黨州長參選人均支持亞太裔歷史入課程

民主黨州長參選人均支持亞太裔歷史入課程
104名初選贏家 挺大選被竊論 川普光環又在南卡勝選

104名初選贏家 挺大選被竊論 川普光環又在南卡勝選
州長初選在即 亞當斯背書霍楚

州長初選在即 亞當斯背書霍楚

熱門新聞

紐約市高中錄取放榜，抽籤政策削弱高分學生優勢。(路透)

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

2022-06-11 07:14
投行男強入曼哈頓中餐館如廁，被拒後狂毆員工，遭銀行開除。(截取自上海夢餐廳監控視頻)

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

2022-06-11 10:18
華裔V女士(左)在福壽老人中心的座談會上分享她受子女家暴的經歷。(記者牟蘭/攝影)

女兒外孫啃老還家暴 華人祖母被迫提告趕人

2022-06-16 02:30
紐約一名女子在進入下東城地鐵站後，遭歹徒先鎖喉後刺傷。圖為紐約地鐵示意圖，非案發現場。(Pexels)

19歲女子地鐵遭鎖喉 刀刺入背

2022-06-10 16:35
烏別拉作案時的影像。(警方提供)

紐約男子連續2天 在7號線地鐵上隨機拿大刀捅人

2022-06-12 21:08
女子周末在雀兒喜連續以胡椒噴霧攻擊現場亞裔，更大喊「滾回你的國家」。(市警提供)

曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次

2022-06-14 16:07

超人氣

更多 >
吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出

吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出
科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生

科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生
稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍
向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年

向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年
中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點

中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點