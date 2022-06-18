州長、州眾議員初選 今起提前投票

紐約正副州長、州眾議員黨內初選提前投票18日開始，紐約市選舉委員會提醒民眾積極投票。(記者和釗宇/攝影)

紐約正副州長、州眾議員 黨內初選將於28日(周二)登場，提前投票 18日開始，紐約市 選舉委員會(Board of Election)提醒民眾積極投票；同時，州檢察長辦公室也公布投票投訴熱線，若民眾在投票期間碰到問題，都可打熱線投訴。

此前由於州議會出台的國會議員和州參議員選區重畫地圖被判違憲，再次重畫導致相關初選來不及在6月舉行，國會議員和州參議員初選不得不推遲到8月舉行；除了正副州長和州眾議員，曼哈頓、布碌崙(布魯克林)和皇后區的民事法官、曼哈頓遺囑檢驗法院(Surrogate's Court)法官、各選區、郡黨代表等職位也將舉行初選；與紐約市民代初選不同，州級選舉不採用排序複選制，得票率最高的參選人將直接獲勝。

提前投票將從18日持續至26日，市選舉委員會發布包括中文版本在內的選民指南，民眾可登錄網站https://reurl.cc/ErvpD0查看，同時也可登錄網站https://findmypollsite.vote.nyc查詢提前投票和初選日的投票站地點；選舉委員會提醒選民，申請不在籍投票的截止日期為27日(周一)，郵遞不在籍選票的截止日期為初選日28日當天；民眾可登錄網站https://reurl.cc/yraQlM查詢自己是否日已經是註冊選民。

同時，州檢察長詹樂霞(Letitia James)公布選舉保護熱線電話，民眾可報告投票過程中發現的問題，包括不在籍選票投送問題和投票站問題等；民眾可撥打電話 (866)390-2992、登錄網站https://ag.ny.gov/election-hotline或發郵件給[email protected]投訴問題。

州檢察長辦公室表示，熱線電話在18日至26日提前投票期間的運營時間為早9時至下午5時，28日初選日當天的運營時間為早6時至晚9時。