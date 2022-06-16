防虐待長者覺醒日 慎防4大騙局

15日是國際防止虐待長者覺醒日，紐約東區聯邦地區檢察官 辦公室當日發布相關資訊，呼籲長者提防四大騙局，像是冒牌親友求助、假政府官員調查、技術故障與情感詐騙 等，避免情感與經濟因不法分子遭受損失。

紐約東區聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)表示，當局致力於打擊針對長者的欺詐案，鼓勵受害人善用法律，第一時間向檢警求助，幫助執法人員蒐集足夠的證據，將嫌犯繩之以法，「紐約聯邦東區向社區提供相關資訊，避免長者成為詐欺 案的受害人。」

根據該辦公室，「冒牌親友求助」是常見的詐騙之一，不法分子偽裝成受害人的孫子或其他親友，致電長者要求寄送財物；此外，還有不法分子偽裝成政府雇員，以對方欠稅或涉及不法活動等原因，要求長者提供社安號等信息。

另外常見的詐騙手法，還有不法分子致電長者，以電腦等通訊設備出現「技術故障」為由，要求當事人授權操作其私人電腦或其他電子設備，導致長者的個資與其他信息被盜竊；當局補充，不法分子還通過線上約會實施「情感詐騙」，致使受害人不僅損失財物，情感也受到打擊。

據該辦公室表示，這些騙局通常要求受害人寄送禮品卡，便於他們以匿名的方式不當獲取財物；當局指，每年至少有10%的長者成為詐欺案的受害者，聯邦、州府與市府等各部門合作，嚴懲相關長者受虐、經濟剝削與其他詐騙案件。

為幫助更多長者了解防止詐騙信息，紐約東區聯邦檢察官辦公室製作相關的通訊冊與幻燈片普法，有需者請寄送電郵至[email protected]申請，其餘信息請登www.justice.gov/elderjustice查詢，任何長者詐騙案的受害人請電 (833)372–8311求助。