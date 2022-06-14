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保護墮胎權 霍楚簽法案包

記者和釗宇／紐約報導
州長霍楚13日簽署法案包，加強對墮胎服務業者的法律保護，鼓勵無法墮胎的外州女性來紐約墮胎。（州長辦公室提供）
州長霍楚13日簽署法案包，加強對墮胎服務業者的法律保護，鼓勵無法墮胎的外州女性來紐約墮胎。（州長辦公室提供）

紐約州霍楚(Kathy Hochul)13日簽署法案包，加強對墮胎服務業者的法律保護，鼓勵無法墮胎的外州女性來紐約墮胎。

此前有文件洩漏顯示，最高法院有意推翻保護女性墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，可能未來幾周甚至幾日內將作出裁決；如果該案被推翻，墮胎是否合法將完全由各州裁定。

作為民主黨的大本營州，紐約州議會隨即加速推出一係列立法確保女性墮胎權；霍楚表示，這些立法就是為應對可能到來的巨變做準備，「我們自己掌控自己身體的權利必須保留；這裡是美國，自主和自由應該是立國基石，除了一些原始人認為女性不能擁有這些權利。」

霍楚共簽署六項法案，包括為允許外州無法享有墮胎權的女性提供墮胎服務、禁止紐約州執法機構與參與外州有關紐約州墮胎的調查、限制醫保業者因為外州投訴而妨害紐約州內的墮胎服務業者運營等。

此前有民調顯示，大多數美國民眾希望維持現狀，而不是推翻「羅訴韋德案」，而紐約州議會此前也討論是否將墮胎權寫入紐約州憲法，但在本次會期中未能成功；霍楚表示，州府希望在下次會期中繼續討論墮胎權入憲的問題，「即便該案被最高法院推翻，紐約州的女性也絕不會屈服於政府強制的懷孕。」

不過，共和黨人和宗教人士依然反對墮胎；紐約天主教聯合會(New York Catholic Conference)政府關係總監卡蘭(Kristen Curran)說，「這些法案鼓勵墮胎旅行，而不是幫助婦女兒童拿到他們所需的資源；雖然州府聲稱自主權的價值，但紐約應當停止將墮胎作為一些受害女性唯一且最好的選擇。」

州長霍楚13日簽署法案包，加強對墮胎服務業者的法律保護，鼓勵無法墮胎的外州女性來...
州長霍楚13日簽署法案包，加強對墮胎服務業者的法律保護，鼓勵無法墮胎的外州女性來紐約墮胎。（州長辦公室提供）

墮胎 紐約州 霍楚

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