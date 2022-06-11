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延長市長控制權 縮小班級規模…華人集會促州長否決

記者張心／紐約報導
無黨派團體亞潮聯盟在州長位於紐約市曼哈頓的辦公室前抗議。（記者張心/攝影）
無黨派團體亞潮聯盟在州長位於紐約市曼哈頓的辦公室前抗議。（記者張心/攝影）

多為華裔在無黨派團體亞潮聯盟(Asian Wave Alliance)的帶領下，10日到位於曼哈頓中城的州長辦公室前，要求州長霍楚(Kathy Hochul)拒絕簽署近期在州參、眾兩會通過的延長市長控制權至兩年、縮小班級規模兩案；家長認為在現階段進行教育系統的重大變革，危險且毫無意義。

當日數十位抗議者聚集在州長辦公室前，其中過半為華裔，以亞潮聯盟主席朱雅婷、紐約同源會會長黃友興、社區人士周國東為代表。

州參、眾兩會近日通過法案，擬將紐約市公校控制權延長兩年至2024年，以增加教育政策小組(Panel for Educational Policy)人數的方式提升家長的影響力，並縮減紐約市公校班級規模至20到25人，待州長霍楚(Kathy Hochul)簽署立法。

亞潮聯盟認為，這是對紐約家長的「侮辱」，是對學生利益的「傷害」；反對者表示，州府缺乏有保障的財政撥款來支持這些預算的增長，這對正從疫情中恢復、學生數量急遽下降、援助資金持續減少、教師人手短缺的公校體系來講，此刻受此重大變革「危險且毫無意義」。

此外，反對者還說，教育政策小組並不能真正代表全市家長的利益，該23人小組中僅有五名為家長代表，且選舉方式是由紐約全市和學區教育理事會(Citywide and Community Education Council，簡稱CEC)選出，「在過去的兩年中，CEC並沒有很好的代表我和其他的家長們。」

朱雅婷表示，如果立法者真正希望家長參與，就應該由所有家長投票選出代表，而不僅僅是32名CEC主席。

抗議者也擔心，縮小班級規模將犧牲其他教育項目預算，尤其是亞裔最關心的資優班、特殊高中、及AP課程等。

「根據市教育局的家長調研，擇校最看重的不是班級規模，它只排在第三位。」朱雅婷說，資優班、特殊高中、及AP課程等項目是學校裡班級規模最大的，如果要實行現在的立法，那麼未來這些項目都會被削減，「我們應該把資金投入在家中真正關心的事情上，比如建立更多的好學校、招募好老師、增強學校安全等。」

無黨派團體亞潮聯盟在州長位於紐約市曼哈頓的辦公室前抗議。（記者張心/攝影）
無黨派團體亞潮聯盟在州長位於紐約市曼哈頓的辦公室前抗議。（記者張心/攝影）
無黨派團體亞潮聯盟在州長位於紐約市曼哈頓的辦公室前抗議。（記者張心/攝影）
無黨派團體亞潮聯盟在州長位於紐約市曼哈頓的辦公室前抗議。（記者張心/攝影）

教育局 公校 紐約市

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