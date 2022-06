皇后區驕傲遊行 闊別2年回歸 萬人捧場 同志酷兒各領風騷

皇后區驕傲遊行登場。(記者鄭怡嫣/攝影)

闊別兩年,紐約市 歷史最悠久、規模最大的同性、雙性與跨性別(LGBTQ )慶祝活動之一「第30屆皇后區驕傲遊行 和多元文化節」(Queens Pride Parade and Multicultural Festival),5日在傑克森高地(Jackson Heights)登場,市長亞當斯(Eric Adams)、皇后區長理查茲(Donovan Richards)等民代,與不同族裔的同志、酷兒等著多彩服裝亮相、載歌載舞,揮舞象徵性別平權的彩虹旗,為6月的「同志驕傲月」(Pride Month)拉開帷幕。

第30屆皇后區驕傲遊行登場,萬人擠爆街道。(記者鄭怡嫣╱攝影)

第30屆皇后區驕傲遊行登場。(記者鄭怡嫣/攝影)

皇后區驕傲遊行,鼓樂隊熱鬧穿越。(記者鄭怡嫣╱攝影)

遊行創立於1992年,是紐約市第二悠久、規模第二大的LGBTQ遊行,當年,住在傑克森高地的男同志里維拉(Julio Rivera)在當地校園附近被殘忍殺害,恐同者們及保守派也強烈抵制將「彩虹生命教育課程」(Children of the Rainbow)納入紐約市公校課程體系,當時還是一名公校老師的前市議員卓姆(Daniel Dromm)公開出櫃,在其法拉盛的公寓中,與另一位平權活動家馬緹內(Maritza Martinez)發起該遊行,提升LGBTQ團體能見度。

遊行參與者奇裝異服,展現多元與包容。。(記者鄭怡嫣/攝影)

5日中午,遊行隊伍沿傑克森高地商業區37大道交89街行進,至37大道交75街結束,與會者手持「愛如果用來恨,該多麼糟糕」(Love is a terrible thing to hate)、「慶祝愛,慶祝多元」(Celebrate Diversity Celebrate Love)、「大聲與驕傲的一代」(Generations Loud and Pride)等標語,著紫色或多彩服裝,載歌載舞,沿途吸引約萬人駐足觀看,舞旗尖叫。

遊行者著紫色或多彩服裝,載歌載舞。(記者鄭怡嫣╱攝影)

「我充滿了驕傲」(I'm full of pride),市長亞當斯在遊行時說;「皇后區的多樣性不會將彼此分開」,市議員黃敏儀則表示,很高興在「同志驕傲月」為LGBTQ團體慶祝,近來,紐約市宣布將在公校設亞太裔歷史課程,遏制仇亞犯罪。驕傲遊行盛大舉行,也說明如果能教導青少年不論種族、宗教、性傾向等差異,彼此包容,就可促成更加開放的社會。

皇后區驕傲遊行,奇裝異服展現多元與包容。(記者鄭怡嫣╱攝影)

代表民主黨青年俱樂部參與遊行的陳熠表示,時隔兩年,感到民眾熱情不減,同志與酷兒遊行的規模不輸曼哈頓,這個社區文化與族裔多元,也是他的家,愛就是愛(Love is love),很高興能為LGBTQ團體發聲。

皇后區驕傲遊行,陳熠代表民主黨青年俱樂部參與。(記者鄭怡嫣╱攝影)

在2017年至2018年,紐約市議會曾提出一項將有關LGBTQ內容納入學校課程的提案,但並未進入投票環節而束之高閣,之後市教育局與紐約市博物館合作,推出有關性別教育的「隱藏的聲音」(Hidden Voices series)的系列課程,供教師自由下載使用,但並非強制性的授課,5日的遊行活動上,也可見不少華人在內的新一代學生受好奇心驅使而來,近距離觀察LGBTQ的社區與慶祝活動。

皇后區驕傲遊行,Clifford Robin Temprosa說,「我相信學習是通過設身處地地換位思考」。(記者鄭怡嫣╱攝影)

16歲的學生林Alina與陳Venus說,參加了法拉盛民權中心(MinKwon Center)的青年項目,是人生中第一次觀看驕傲遊行,目的是出於「學習」,因為在課本中並未學到相關的內容,遊行現場五顏六色(colorful),令人彈眼落睛,未預料會有如此多群眾。

21歲、半華裔、半菲律賓裔的Clifford Robin Temprosa表示,就像亞太裔歷史尚不在課本之中,LGBTQ的內容也不在,作為一個即將成年的紐約市的公民與移民,需要教授孩子們這些價值觀,當他們長大時,才能更好地理解社會中每一個團體、社區與文化,「我相信學習是通過設身處地地換位思考」。