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士兵不怕神學士 怕退役後回紐約沒工作 霍楚給承諾

編譯孫梁／綜合30日電
紐約州長霍楚(左)和紐約市長亞當斯(右)，國殤日當天在無畏號航母博物館將一個花圈投入哈德遜河，紀念陣亡美軍。(歐新社)
紐約州長霍楚(左)和紐約市長亞當斯(右)，國殤日當天在無畏號航母博物館將一個花圈投入哈德遜河，紀念陣亡美軍。(歐新社)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)和紐約市長亞當斯(Eric Adams)，30日來到無畏號航空母艦博物館，與美軍代表一起出席國殤日(Memorial Day)的艦隊周活動，期間舉行了飛行秀表演；霍楚矢言會保障退伍軍人的權益和福利。

霍楚2011至2013年擔任國會眾議員期間，是眾院軍事委員會的成員。她回顧國會代表團的一次阿富汗之旅，問在軍中服役的紐約籍官兵最大擔憂是什麼。霍楚本以為回答是神學士，結果士兵們說最大的擔憂是回紐約後找不到工作，像其他從阿富汗回國的許多人一樣成為遊民。

霍楚說：「我們永遠擁抱和歡迎服過役和有特殊需要的人返鄉，特別是患有戰後創傷的人。我們要幫你們治療，幫你們找工作，幫你們受教育和買房，這是我們的責任，是我們在今年國殤日做出的承諾。」

一年一度的國殤日艦隊周活動在疫情期間暫停，今年是暫停兩年後首次恢復，美國海軍、陸戰隊和海岸防衛隊的官兵重再度到紐約。

無畏號航母博物館30日舉行國殤日紀念活動。(歐新社)
無畏號航母博物館30日舉行國殤日紀念活動。(歐新社)

亞當斯在講話時說：「這是我們國家的特別之處，世上唯一一個將夢想與國名連在一起的國家；沒有德國夢，而是美國夢。這是一個打造夢想和夢想成真的地方，我們必須保護我們的夢想。」

北約盟軍司令部轉型參謀長羅賓森(Guy Robinson)中將說：「國殤日是我們紀念為國和為盟國而犧牲的人，我們對他們、他們的家人和他們身後的其他人承擔重大責任。我們國家的夥伴和盟友的軍人為了和平、為了我們每個人的自由與安全而流血、冒著健康和生命的危險，我向他們致敬。」

美國艦隊司令部司令考德(Daryl Caudle)上將稱讚這座美好城市的民眾身穿國旗顏色的服裝，「正是因爲有了你們和像你們一樣的城市，我們的陸軍、海軍、陸戰隊、太空軍和海岸防衛隊才能成為世界上最強大的作戰力量。」

民選官員、軍方人士和商界代表將四個花圈投入哈德遜河，一個花圈代表在當前衝突中戰死的美軍、一個代表在以前歷次戰爭中犧牲的美軍、一個代表盟國的犧牲軍人，第四個是代表無畏號航空母艦的陣亡士兵。

紐約州長霍楚(右二)和紐約市長亞當斯(右一)，國殤日在無畏號航母博物館出席紀念活...
紐約州長霍楚(右二)和紐約市長亞當斯(右一)，國殤日在無畏號航母博物館出席紀念活動。(紐約州長辦公室提供)

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