大學點國殤日遊行睽違兩年回歸 各族裔積極參與

大學點國殤日遊行，數十個隊伍參加。(記者鄭怡嫣／攝影)

睽違兩年，皇后區大學點 (College Point)29日舉辦國殤日大遊行 ，由軍樂隊、陸海軍、市警消局、社區機構等組成的幾十個隊伍熱鬧登場，皇后區長理查茲(Donovan Richards)、州參議員劉醇逸等民代也參與其中，住在大學點附近的民眾紛紛走出家門，揮舞國旗觀看，共同向為國犧牲的烈士和老兵致敬。

大學點國殤日大遊行歷史悠久，第一屆自第二次世界大戰後便開始，至今已有70多年歷史，此前曾由於疫情停辦兩年，26日下午則再度回歸，幾十支遊行隊伍從大學點大道與28大道街口出發，沿大學點大道向濱海的麥克尼爾公園(MacNeil Park)前進，參加隊伍除了軍隊，還包括華裔學生眾多的法蘭西斯路易士高中(Francis Lewis High School)、大學點民事與納稅人組織(College Point Civic & Taxpayer association)等各校樂團及社區組織等。 劉醇逸等參加睽違兩年的大學點國殤日大遊行。(記者鄭怡嫣／攝影)

與往年一樣，州參議員劉醇逸當日也在由上千人組成的遊行隊伍之中，沿路與民眾揮手致意，他表示，大學點國殤日遊行歷史悠久，也對於當地民眾來說是非常重要的活動，藉此感念為國家拋頭顱灑熱血的犧牲，睽違兩年，很高興看到大遊行的回歸；此外，皇后區長理查茲、大學點第19選區市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)、華裔法官林凱倫(Karen Lin)也參與了此次遊行。 睽違兩年，上千民眾參與大學點國殤日大遊行。(記者鄭怡嫣／攝影)

今年隊伍中雖未有舞龍舞獅隊的參與，規模與演出與往年相比也稍遜一籌，但也吸引不少住在大學點附近的民眾在疫情緩和後紛紛走出家門，為經過的遊行隊伍揮舞國旗，鼓舞吶喊，隊伍中亦有些華裔與亞裔面孔。皇后區青年社區維權人士陳熠表示，有喜有悲，這兩年太多變化，也有太多生命走掉，但也感覺紐約及當地社區都在重新走向好的一面，要致敬所有執法部門和為社區安全獻出生命的英雄。