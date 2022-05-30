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雷克島監獄再傳囚犯亡 鼻中有血塊 今年已6死

記者和釗宇／紐約報導
雷克島監獄今年以來已有六名在押人犯死亡，過去一個月以來已有三人死亡。（美聯社）
雷克島監獄今年以來已有六名在押人犯死亡，過去一個月以來已有三人死亡。（美聯社）

市懲教局(Department of Correction)表示，一名來自史泰登島的謀殺案嫌犯28日在雷克島監獄(Rikers Island)死亡；他已經是雷克島監獄今年以來第六名死亡的在押人犯，過去一個月來已有三人在雷克島監獄死亡。

20歲人犯死床上 死因待調查

根據市懲教局信息，死者是20歲的蘇利文(Emanuel Sullivan)，於28日下午4時25分發現在床上死亡。懲教局聲明表示，蘇利文的關押區人手充足，當天的所有探視已經結束，「我們對蘇利文的過世表示悲痛，我們亦理解所有我們看護的人，他們都有親人關心。」

紐約郵報報導，知情人士表示，獄警發現蘇利文死亡時，看到他的鼻中有血塊；隨後醫療人員趕到，發現蘇利文已經沒有脈搏；雖然懲教局並未確認嫌犯的死因，但顯然不是自殺，死因目前仍在調查之中。

蘇利文今年2月與其他三人被控謀殺一名健身教練沙拉維(Tamer Shaarawy)，死者是兩個孩子的父親；當時四名嫌犯闖入沙拉維家中搶劫，其中一人是沙拉維的學員，所有嫌犯原訂本周上庭。

吸毒、自殺 近月3人死亡

雷克島監獄過去一個月內已有三名在押人犯死亡，圖為維權人士日前在市政廳示威。(歐新...
雷克島監獄過去一個月內已有三名在押人犯死亡，圖為維權人士日前在市政廳示威。(歐新社)

雷克島監獄近年來安全事件頻發，蘇利文已經是雷克島監獄今年以來第六名死亡的在押人犯，也是雷克島監獄本月來第三名死者。在他死亡十天之前，31歲嫌犯耶胡達(Mary Yehudah)在雷克島監獄因吸毒過量而死；5月7日，25歲嫌犯卡特(Dashawn Carter)因缺乏心理健康治療自縊身亡；而在去年共有16名在押人員死亡，創下2013年以來最多。

兩周前聯邦法院曾提出報告，認為雷克島監獄系統情況堪憂，「甚至可能威脅生命」。監獄維權組織HALTsolidarity Campaign聯合總監佩特(Victor Pate)表示，雷克島監獄已經發生太多本可以避免的死亡事件，「到底要死多少人，官方才會把人們從這座死亡監獄裡放出來、同時不再送人進來、做點事改變這裡的情況？」

市議會2019年已經決定到2027年關閉雷克島監獄，將犯人轉入新建的四座城區監獄；市長亞當斯(Eric Adams)此前也簽署行政令成立跨部門工作組，專門負責處理雷克島監獄並推進相關改革措施；工作組將協調和實施解決危機所需的跨部門方案，並在需要時及時調配資源，也將負責向市長提供相關工作的實時信息。

監獄 蘇利文 健身

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