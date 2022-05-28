白思豪選華埠國會議員 支持率6%…牛毓琳僅5%

白思豪參選國會第十選區國會議員，多數人不信任他的政壇復出。(取自白思豪臉書)

涵蓋曼哈頓華埠 的紐約州國會眾議員 第十選區，吸引前市長白思豪 (Bill de Blasio)、州眾議員牛毓琳等多人競爭，成為紐約州最受關注的國會議員選區；近日根據愛默生學院民意調查機構(Emerson College Polling)出爐的最新民調顯示，多數人不信任白思豪此次的政壇復出，其支持率現為6%，而牛毓琳支持率更低，為5%。

國會第十選區是此次選區重畫中變動最大兩個區之一，涵蓋了布碌崙(布魯克林)日落公園、曼哈頓華埠以及下東城多個華人聚集社區；民調數據顯示，有77%的第十選區選民仍未做出決定。

目前代表上州威徹斯特郡的國會眾議員瓊斯(Mondaire Jones)以7%的支持率在此選區領先，白思豪的支持率為6%，牛毓琳的支持率為5%；第十選區另有64%的民主黨人，不滿白思豪此前擔任市長時的政績。

愛默生學院民意調查機構的芒福德(Camille Mumford)表示，這對他的候選資格來說肯定不是好兆頭。

而對於選民關心的議題來說，治安和仇恨犯罪則成為了第十選區選民決定選票的主因；在接受調查的人中，89%的人選擇了「非常或有些擔心」。

芒福德指出，這也反映了人們在紐約看到的犯罪問題，已經遠遠高於州內其他郡縣甚至全國各地；而這也同時歸結於地區的人口結構、社區以及全國範圍內仇恨犯罪的上升；第十選區所在的華埠和日落公園，是紐約市第二大亞裔人口的集合社區。

這兩項調查在本月24日至25日之間進行，艾默生在每項投票中都對500名可能支持民主黨的選民進行了調查，他們使用短信到網絡的交互式語音回應，誤差的範圍在大於或小於正負4.3。