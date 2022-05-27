「常春藤搖籃」亨特高中入學考 5000考生擠窄門

在亨特學院附屬高中的考場外，赴考的學生大排長龍。（禮燕提供）

被稱為「常春藤 搖籃」的亨特學院附屬高中(Hunter College High School)入學考試從年初延期至5月26日舉行，全市共計約5000名六年級學生赴考，爭奪約175個入學名額；面對此項高難度的考試，華人家長看法兩極，主張全力備考和選擇隨緣參與的均大有人在，然而家長們對名校的青睞卻擁有著高度的共識。

亨特高中是全美精英高中裡的精英，常年在各類高中排行榜中位列全美第一，往屆學生擁有全國最高的SAT和ACT平均分，使得該校畢業生幾乎全員上大學，每年的常春藤大學錄取能達到20%至25%；其入學門檻也是相當嚴格，全市學生中，只有五年級時英文和數學成績達到前10%，才有資格參加入學考試。

「我們清晨5時半起床，6時左右就出門了，結果7時剛過趕到考場，就發現已經排起了長隊，等我找個車位再回來，隊伍已經排到幾個街區以外了。」像華裔家長陳麗娜一樣，不少考生和父母7時許就已抵達亨特高中的七大考點，為了方便皇后區學生，約克學院(York College)也首次設立考場。

陪考的家長們心態各異，「能不能考上我們沒有多大期望，但有難度的考試可以給他挫折感，讓他知道自己的水平，未來為其他特殊高中 考試做好準備。」兒子就讀104初中的趙先生表示，家裡並沒有讓孩子為這次考試做額外準備，主要升學目標也是幾年後的特殊高中錄取，「亨特高中考試很有難度，我們希望他可以積累應試經驗，對自己的學習程度有理性的認知。」

家長陳麗娜也表示，女兒在布碌崙 (布魯克林)馬克吐溫初中就讀，哪怕進不了亨特高中，堅持努力未來也有其他特殊高中可以選擇，所以家裡對待該項考試態度十分「佛系」，「相較於其他家長的緊張，我們連特意去讀補習班都沒有，因為我們看中她學習習慣的培養，比如很小就開始堅持打網球，學會專注和堅持。」

從考場中出來的華裔考生伊莎貝拉(Isabela)說，同考場多數考生都已備考一年有餘，大家對就讀亨特高中執念頗深，「這是一種對優秀的證明」；在布碌崙278初中就讀的章永彪(Belhan Zhang)說，考題很難，自己盡力了，他的母親禮燕說，「有資格參加考試就是肯定」。

接近5000人的超高赴考人數，顯示了家長們對亨特高中的「反彈式」支持。前兩年因為多方施壓欲取消特殊高中入學考試(SHSAT)，讓不少家庭只能觀望待時，然而亨特高中堅持錄取準則，終於「熬過」前任市長白思豪時期的打壓政策，再次成為全市家長心中絕佳的選擇。