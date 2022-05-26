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布碌崙經濟復甦 快於全市

記者胡聲橋／紐約報導
州主計長狄納波利的報告稱，布碌崙的經濟復甦快於整個紐約市。(州主計長辦公室提供)
州主計長狄納波利的報告稱，布碌崙的經濟復甦快於整個紐約市。(州主計長辦公室提供)

州主計長狄納波利(Thomas DiNapoli)日前發布報告稱，布碌崙(布魯克林)經濟復甦的步伐要快於整個紐約市；自2020年4月新冠疫情達到首個高峰以來，布碌崙已經新增了超過10萬個就業機會；不過，布碌崙的經濟要從新冠疫情造成的破壞中完全恢復，還有一段路要走。

狄納波利在布碌崙區政廳發布了這份關於布碌崙經濟狀況的最新報告，指出由於新冠病毒在紐約肆虐，迫使非必要行業的工人呆在家中，布碌崙在2020年第一和第二季度之間失去了14萬5000個職位；不過到2021年11月，布碌崙已經恢復了10萬3000個職位，仍然比疫情前的就業率低6%，但好於整個紐約市疫情前後10%的就業差距。

布碌崙的就業復甦是由休閒和酒店業引領的，盡管這個行業的工作崗位仍比2020年第一季度少8%，但該行業還是增加了2萬6000個工作崗位；其他高增長行業還包括零售業和醫療保健，各增加了約1.6萬個工作崗位；社會援助領域的就業機會，比疫情前增加了5.4%。

疫情期間大中型企業的就業率大幅下降，但那些雇員少於十人的「微型企業」的數量，則隨著疫情在紐約的蔓延而增加；布碌崙目前微型企業的數量仍然比疫情前高出1.6%。

就地區而言，貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)社區就業崗位的增長比例比其他社區都要快，波羅園(Borough Park)、肯辛頓(Kensington)和海洋公園大道(Ocean Parkway)走廊的新職位最多。

狄納波利說，該報告旨在促進決策者通過數據來做決定；布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)表示，這份報告對於為布碌崙的社區發展制定全面計畫非常寶貴，而這正是他上任之初的首要任務之一。

州主計長的報告稱，布碌崙的經濟復甦快於紐約全市；圖為布碌崙穆斯林社區的小商家。(...
州主計長的報告稱，布碌崙的經濟復甦快於紐約全市；圖為布碌崙穆斯林社區的小商家。(路透)

布碌崙 疫情 就業

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