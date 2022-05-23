嬰兒奶短缺 紐約市宣布進入緊急狀態 嚴打哄抬物價

為應對嬰幼兒配方奶粉短缺，市長亞當斯22日簽署行政令，宣布紐約市進入緊急狀態。（記者和釗宇／攝影）

為應對紐約市 出現的嬰幼兒配方奶短缺問題，紐約市長亞當斯 (Eric Adams)22日簽署行政命令，宣布紐約市進入緊急狀態 ，要求市消費者和勞工保護局(Department of Consumer and Worker Protection，簡稱DCWP)嚴打哄抬價格的行為。

亞當斯表示，全美嬰幼兒配方奶短缺已經導致紐約市家庭承受無法想象的痛苦和焦慮，「我們必須緊急行動起來；這項緊急狀態令將幫助紐約市打擊利用配方奶危機哄抬物價的無良商家，我們要傳遞的信息很簡單：市府將盡可能協助市民度過這一難關。」

市府表示，市民如果發現配方奶價格過高，可登錄市消費者和勞工保護局網站nyc.gov/dcwp或撥打市府熱線311電話舉報；根據市府規定，若商品價格比平常價格高出10%，就可算哄抬物價；2020年疫情高峰期間，前市長白思豪(Bill de Blasio)也曾簽署類似行政令，嚴打哄抬防疫物資價格。

數據顯示，全美目前有40%的大型零售商出現配方奶斷貨問題，而大紐約地區則有43%的零售商出現配方奶缺貨；配方奶短缺主要由亞培(Abbott)公司導致，該公司的一家工廠因污染問題而關閉數月，造成產量大減。

市議員曼寧(Julie Menin)、舒曼琳(Lynn Schulman)以及市議會女性黨團28名成員日前也致信亞當斯，要求市府應對配方奶短缺問題，允許紐約市府團隊在國際和國內採購配方奶，並派檢查員前往雜貨店和零售店打擊哄抬物價，確保所有店家不會以更高的價格出售既有的配方奶庫存。