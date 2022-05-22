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馬泰及多位市議員致信州府 支持酒店改建經濟房

記者顏嘉瑩／紐約報導
缺乏可負擔住房，是紐約州普遍的問題。(記者顏嘉瑩/攝影)
缺乏可負擔住房，是紐約州普遍的問題。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市議員馬泰(Christopher Marte)與多位市議員，日前致信州府以及州長霍楚(Kathy Hochul)，呼籲州參、眾議會通過兩條姊妹提案，將酒店改造成可負擔住房(affordable housing)；目前法案獲得超過半數議席的28位市議員連署支持。

目前正在州參議會審理的S4937C，以及在州眾議會審理的A6262A兩條姊妹提案，將修改「多戶住宅法」(Multiple Dwelling Law)，允許將B級酒店用作永久住房，同時保留現有狀態和入住證明。

信中表示，兩條提案將增加對紐約市和州內可負擔住房的支持；內容提到，疫情對民眾造成的經濟傷害，使整個城市的負擔能力達到臨界點，政府在使用土地的策略上，應該增加靈活度和適應性，以應對當前的危機，並滿足人民的基本需求。

信中說，在疫情前酒店的過度飽和，造成紐約許多酒店空置，如今政府可以利用這些現有的建築物，來填補紐約可負擔住房的空缺，如此的轉變也會使社區和酒店業主需求互惠互利，為住房和經濟發展提供新的機會。

內容表示，這兩條姊妹提案已為安全和優質的可負擔住房創造一個全新的選擇，缺乏可負擔住房的問題在紐約州廣泛存在，藉由通過提案也會為全州範圍增加機會，州府若通過這充滿決定性的提案，將可以滿足全州對住房危機的緊迫性。

該封連署信，目前已有28名市議員連署支持，除了主導的馬泰，包括黃敏儀、黃茱莉(Julie Won，音譯)、紀思庭(Justin Brannan)等華社選區市議員均有參與連署。

疫情 紐約市 紐約州

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