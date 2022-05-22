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數百華裔大熱天集會 挺亞裔歷史納公校教育

記者張心／紐約報導
數百位華裔學生及家長支持亞裔歷史納入公校教育。(陳熠提供)
數百位華裔學生及家長支持亞裔歷史納入公校教育。(陳熠提供)

逾400多位亞裔家長及學生，21日齊聚紐約州長島大頸(Great Neck)，支持州府通過提案，將亞裔歷史納入全州學前班至12年級的教育課程；當日紐約氣溫飆升超過華氏85度，家長及學生們不懼高溫到場助威，州參議員劉醇逸、州參議員卡普蘭(Anna Kaplan)、州眾議員斯立提(Gina Sillitti)等民代也參與支持。

目前由劉醇逸提出的S6359A提案，以及州眾議員金兌錫(Ron Kim)提出的A7260A提案，正分別在州參眾兩會進行審核；兩提案均主張通過立法，在全州K-12公立學校教授亞裔歷史和亞裔公民影響力知識，力求使各族裔的學生能夠更加深入地了解亞裔民族對美國發展所做出的傑出貢獻。

S6359A提案獲得州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、卡范納(Brian Kavanagh)、郭納德(Andrew Gounardes)和傑拉米·庫尼(Jeremy Cooney)四位民代的支持；A7260A提案則受到州眾議員布朗斯汀(Edward C. Braunstein)、李羅莎(Nily Rozic)、白彼得(Peter Abbate)、岡薩雷斯-羅哈斯(Jessica González-Rojas)等13位民代的背書。他們呼籲支持的民眾可以撥打電話給所在選區的議員辦公室，表達自己對兩個提案的認可，並呼籲更多民選官員參與支持。

數百位華裔學生及家長支持亞裔歷史納入公校教育。(記者張心/攝影)
數百位華裔學生及家長支持亞裔歷史納入公校教育。(記者張心/攝影)

劉醇逸表示，新冠疫情的肆虐使仇亞犯罪現象明顯惡化，但其實對亞裔的仇恨、偏見和歧視長期以來就存在，除了為亞裔社區組織撥款援助等手段，該項提案裡通過為學前班至12年級學生設計亞裔課程的方式，也是從根源上增進各族裔之間對亞裔的了解和信任，正視亞裔群體在美國歷史上所做的傑出貢獻，提升亞裔的社會認可和相關地位的絕佳途徑。

當日機會有超過400位社區領袖、家長和學生參加，其中多數為華裔。

社區人士陳熠表示，在公校教授亞裔歷史、文化和宗教等知識非常重要，現在很多仇亞行為源於對亞裔的不了解，沒有被科普亞裔在各領域的犧牲和貢獻，「今天參加集會才更多了解到，原來1905年是很多華裔帶頭，為美國女性爭取到了合法投票權。這麼重要的知識，必須由教育才能傳播，解開對我們的誤解和偏見。」

數百位華裔學生及家長支持亞裔歷史納入公校教育。(記者張心/攝影)
數百位華裔學生及家長支持亞裔歷史納入公校教育。(記者張心/攝影)

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