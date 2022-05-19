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紐約客談／地鐵槍案 華人傷者面臨困境

紐約客談

布碌崙(布魯克林)日落公園驚動全球的地鐵槍擊案發生已有一個多月，槍手詹姆斯(Frank James)落網後，幾次在紐約東區聯邦法院受審，如今尚未結束；但至今仍有華人傷者家庭因面臨突如其來的經濟困難，不得已向大眾救援。

地鐵槍擊案至今仍是日落公園居民的陰影，對於親身經歷這場慘劇的家庭而言，在身心層面上更是進階式地繼續面臨著槍擊案後帶來的影響；暫且不提給精神帶來的恐懼，雖然保住了性命，但很多傷者也恐怕因此埋下禍根，身體再也恢復不了從前的境況。

案發後，許多華人傷者想要低調處理，對要將這段經歷披露給大眾感到非常猶豫，希望能靠自身的力量度過難關；可現實的情況是，槍擊案帶來的損傷進一步體現在醫療帳單上，讓不富裕的家庭加劇生活負擔。

傷者中不乏當日要前往學校的青少年或大學生，他們的家境原本就困難，不得已而向大眾求助；在上高中的華裔學生葉卓軒身中兩槍。儘管醫療費將由聯邦當局負責，但作為單親母親的媽媽這時也無法外出工作，母子倆生活陷入窘境。

22歲的胡艾倫也同樣如此，一家人原本就還在適應著新生活，雙親也打著最低薪資的工作，現在支付更多費用來承擔兒子的復原費用。

在槍手射發子彈的當下，撼動的不僅是受害人的身體，也是受害家庭、整個社會以至整個體制；在網上募款只是一時的幫助，能夠長遠影響的，是從政府和體制從上到下徹底的改變，縮緊槍枝管制以及加強心理健康資源，才能真正幫助受害者。

槍擊 地鐵 日落公園

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