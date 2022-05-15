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慶亞太裔傳統月 紐約大都會職棒隊表彰5亞裔領袖

記者張心／紐約報導
紐約大都會棒球隊14日為皇后區五名亞裔人士頒發獎狀，左起依次為獲獎者金永哲、金聖默、傅鶴鳴、Thomas Wang以及張瑞群的代表范茱莉。（記者張心／攝影）
紐約大都會棒球隊14日為皇后區五名亞裔人士頒發獎狀，左起依次為獲獎者金永哲、金聖默、傅鶴鳴、Thomas Wang以及張瑞群的代表范茱莉。（記者張心／攝影）

紐約大都會棒球隊(Mets)14日主場比賽開場前，專門舉辦慶祝亞太裔傳統月活動，表彰皇后區五位亞裔，肯定他們作為亞裔代表，在社區和商業領域所有的傑出貢獻。

華裔獲獎人分別為法拉盛發展中心負責人傅鶴鳴、台北酒莊老闆Thomas Wang、美國大文行酒業代表張瑞群(William Cheung)；韓裔獲獎人為大紐約韓裔小區服務中心(The Korean Community Services of Metropolitan, New York)負責人金永哲（Yong Cheol Kim，音譯）、Mahsil餐廳老闆金聖默(Sean Kim)。

與大都會棒球隊合作舉辦活動超過20年的傅鶴鳴表示，對於此次獲獎非常激動，大都會隊很重視亞裔傳統月活動，尤其是在現在仇恨亞裔犯罪極度盛行的當前，更加要凸顯和提升亞裔群體的社會貢獻和價值，「紐約大都會此次表示他們一定要表揚亞裔，因為我們這個族群正在美國社會發揮著越來越強烈的光芒，無論是在體育、演藝、政治、經濟等各個領域，所取得的成就都讓主流社會刮目相看。」

Thomas Wang和張瑞群的代表范茱莉(Julia Fan，音譯)也表示，二人獲此殊榮很高興；他們表示，紐約大都會隊統一在5月份表彰亞裔，也是代表著亞裔越來越受重視。

傅鶴鳴也直言，「我們已經走過過渡階段，成為美國群體的主要組織，100多年的發展能走到今天很不容易，獲得社會的認可和尊重也很難得。」

亞裔 大都會 韓裔

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