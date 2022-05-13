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嬰兒奶難買 華人媽媽好焦慮 搶貨各顯神通

記者胡聲橋／紐約報導
一家華格林商店的嬰兒奶粉貨架空空蕩蕩。(記者胡聲橋／攝影)
一家華格林商店的嬰兒奶粉貨架空空蕩蕩。(記者胡聲橋／攝影)

紐約乃至全美近期都出現嬰兒配方奶粉短缺的問題，全國範圍內的存貨減少了40%，在紐約市，許多商店已買不到奶粉，而且短期內沒有改善供應的跡象；這對於大批必須用配方奶餵養嬰兒的華裔媽媽來說，是一場實實在在的食物危機，不得不各顯神通搶購奶粉。

張意是居住在布碌崙(布魯克林)日落公園一帶的華裔媽媽，她有一名八個月大的女兒；她說，在社群媒體的新媽媽群裡，配方奶粉短缺已成了一個非常嚴重的問題，好多媽媽都抱怨，到處都買不到奶粉。

據張意介紹，有的華裔媽媽說，跑了目標(Target)、CVS、華格林(Walgreens)等好幾家商店，只買回來幾罐奶粉；有的說，家中只剩下兩罐奶粉了，很著急，有危機感；有的說，無心上班了，先去商店碰運氣，萬一遇到奶粉到貨上架；還有的說，如果紐約市買不到，就要考慮到外地去買。

張意還說，奶粉短缺的當前，使那些原打算給孩子斷奶的媽媽不敢斷奶了，只能繼續用母乳餵養；還有那些出生就腸胃不好的嬰兒，沒有合適的奶粉會很可憐。

在布碌崙南部的一家CVS，僅有的幾罐嬰兒配方奶粉已經從普通的貨架轉移到了收銀員身後的貨架上，而且還不是普通奶粉，而是防吐奶和通便的特殊奶粉。在一家華格林，平時放滿奶粉的貨架也空空蕩蕩，而且奶粉是鎖在櫃子裡的。店員都說，現在奶粉缺貨，而且是非常缺貨。

有透過網路訂購嬰兒奶粉的華裔家長說，亞馬遜(Amazon)網站上的嬰兒奶粉已基本斷貨；有些偶爾到貨的商店也實行限購，比如Target就每位顧客限購四罐。

為中國媽媽代購美國嬰兒奶粉，曾經風行一時，代購也因此成為有利可圖的行業。華裔女子阿麗在紐約做奶粉代購已有多年，她說現在生意不好做，首先因為缺貨，進貨就很難；其次因為新冠疫情，中國對進口商品的檢查比以前嚴格，物流沒以前流暢了。

華裔 布碌崙 紐約市

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