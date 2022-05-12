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森林小丘居民秉燭悼嚴志文 遺孀悲憤籲當局徹查給交代

記者張心／紐約報導
嚴志文遺孀趙坤英及近百位群眾，11日晚手持蠟燭為嚴志文守夜悼念。（記者張心／攝影）
嚴志文遺孀趙坤英及近百位群眾，11日晚手持蠟燭為嚴志文守夜悼念。（記者張心／攝影）

「我們華人的命究竟是不是命？從案發到現在，沒有看到一張通緝令，我們需要紐約市警給一個交代。」遭槍殺的45歲華裔外賣郎嚴志文的遺孀趙坤英(Eva Zhao)，11日強忍悲痛在丈夫生前工作的皇后區森林小丘長城(Great Wall)中餐館前表示。

嚴志文遺孀趙坤英及近百位群眾，11日手持蠟燭為嚴志文守夜悼念。（記者張心／攝影）
嚴志文遺孀趙坤英及近百位群眾，11日手持蠟燭為嚴志文守夜悼念。（記者張心／攝影）

近百位森林小丘社區的各族裔居民，11日晚手持蠟燭為嚴志文守夜悼念，呼籲政府盡快捉拿兇嫌，改善紐約市每下愈況的治安境況。

國會眾議員孟昭文和森林小丘市議員舒曼琳，10日到遇害外賣郎生前工作的餐館前悼念。...
國會眾議員孟昭文和森林小丘市議員舒曼琳，10日到遇害外賣郎生前工作的餐館前悼念。(孟昭文辦公室提供)

距離4月30日晚丈夫嚴志文遭槍殺致死已過去逾十天，出現在悼念會眾人面前的趙坤英臉上始終難掩悲色；她感謝自發前來的民代、居民、社區人士等「好心人」；她在發言中透露，截至目前，官方並未發出通緝令，也還無拘捕訊息，「兇嫌迄今為止逍遙法外，而我和我的家人，嚴志文的同事和朋友們，不僅被巨大的悲痛折磨，更是生活在擔驚受怕中。」

趙坤英表示，從去年11月到現在，嚴志文和其餐館老闆、同事屢次遭受騷擾、威脅，卻沒能得到保護，「我想知道為什麼，當有人用槍指著我們華人，我們報警以後卻沒有人因此被捕；兇案發生至今十多天了，在已經有了監控錄像的情況下，犯罪嫌疑人還沒有找到。」

森林小丘的猶太裔民眾，自發為嚴志文守夜悼念。（記者張心／攝影）
森林小丘的猶太裔民眾，自發為嚴志文守夜悼念。（記者張心／攝影）

長城中餐館老闆楊凱(Ken Yang)表示，市府應該拿出實際行動來保護亞裔群體，消除針對亞裔的歧視，盡快抓捕犯罪嫌疑人，不再縱容犯罪，改變槍枝氾濫不受控的現狀，「到現在為止，我和同事們還生活在恐懼中，害怕黑暗中有一隻槍瞄準我們，而且這種恐懼不是剛剛才有的，是自新冠疫情爆發以來，我們不止一次被咒罵，被稱「中國病毒」，被喊「滾出去」。」

森林小丘猶太裔社區代表，上前安慰嚴志文的遺孀趙坤英。（記者張心／攝影）
森林小丘猶太裔社區代表，上前安慰嚴志文的遺孀趙坤英。（記者張心／攝影）

現場聚集近百位案發地森林小丘、雷哥公園(Rego Park)及附近的居民和社區人士，除了亞裔之外，很多猶太居民也現身聲援，紛紛拉著趙坤英的手，詢問如何能夠為其提供幫助。州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)代表楊旻雯、華裔社區人士 臧東慧、黃永興、周國東、數位猶太社區代表、及數十位守護天使(Guardian Angels)成員出席活動。

國會眾議員孟昭文和森林小丘市議員舒曼琳(Lynn Schulman)日前也到訪長城中餐館前悼念，並促成當地市警112分局和店家的對談，以幫助當局了解該商家的安全需求，探討提升當地治安的方略；孟昭文也表示正在幫助嚴志文的岳母申請赴美簽證，以使其參加24日嚴志文的葬禮並同親友團圓。

華裔社區人士臧東慧等人，組織了嚴志文悼念活動。(記者張心╱攝影)
華裔社區人士臧東慧等人，組織了嚴志文悼念活動。(記者張心╱攝影)

亞裔 中餐館 紐約市

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