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紐約客談／布碌崙住宅樓大火 燒出華社問題

紐約客談

布碌崙(布魯克林)7大道一棟住宅樓2日清晨突燃大火，共造成42戶、132人無家可歸，其中30多戶是華裔家庭；災後的救助十分感人，但也反映出一些華社存在的問題，例如非法分租、沒有租約，勢必影響後續安置和賠償。

火災發生後，華裔社區同心同德、扶危濟困，捐物、捐衣、捐錢，幫助災民度過災後最艱難的幾天；在民選官員的協調下，受災租戶暫住旅館的時間從兩天延長到七天，又延長到11天，給了災民較長的緩衝期；市政府官員幫助災民辦理各種登記，申請庇護所住處，並為以後可能的索賠和其他事宜做好準備。

華人在租住公寓時，有違規分租的情況，而且沒有正式的租約；這在平時似乎不會有麻煩，但一場大火卻顯露出了問題；沒有租約，就無法證明自己住在公寓樓，也就無法接受正式援助，更無法索賠。因此，在租房時，一定要簽正規租約，這是對自己負責，如果能買租房保險就更完滿了。

這次援助讓救助機構感到很頭疼的一件事情就是缺少翻譯；華裔受災租戶和政府部門打交道中才發現，用英語交流是多麼重要；以前有一種說法，有人在華社生活一輩子，可以不說英語；這是一道獨特的風景，但卻不是一件好事；真希望這樣的情況不再在日落公園華社出現。

在30多戶華裔受災戶中，大多數申請了遊民庇護所的住處；雖然有人表示，先看看情況，如果覺得環境不好再說，但這也表明，華社的貧困問題似乎不容樂觀。

火災原因還沒有最後定論，但電單車和電動滑板的鋰電池，已多次在充電時引發火警；使用鋰電池的商家也好、家庭也好，一定要小心小心再小心，不要讓鋰電池釀禍。

紐約客談，每周二至周六見報。

華裔 庇護 日落公園

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