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為外州婦墮胎埋單…霍楚撥款3500萬挨轟

記者張心／紐約報導
紐約州長撥款3500萬元支持婦女墮胎權。（州長辦公室提供）
紐約州長撥款3500萬元支持婦女墮胎權。（州長辦公室提供）

紐約州霍楚(Kathy Hochul)10日宣布，若聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，將撥款3500萬元資助紐約州墮胎機構，保護婦女人權。

霍楚此舉和其一直主張擴大外州婦女的墮胎機會遭到了外界的強烈抨擊。根據州府正在審議的法案，立法者還希望建立一個5000萬元的墮胎基金，以幫助外州婦女、非法移民，支付他們前往紐約州進行墮胎的醫療護理、旅行和其餘相關費用。

霍楚表示，當整個國家的婦女權利遭破壞時，自己絕對不會退縮，也不會袖手旁觀，「為了確保有需求的紐約人獲得墮胎服務，我們必須給服務提供者足夠的資源和能力幫助患者⋯⋯所以我們要立即採取行動，提供這項前所未有的資金援助。」

霍楚進一步強調女性權利，「我們不能走回頭路，畢竟為了今日這種機會和權利，我們奮鬥了太久也付出太多努力了。」霍楚表示，自己作為紐約州第一位女州長，願意承擔所造成的戰爭，「捲起袖子吧，讓人們知道我們的價值觀是什麼，我們絕對不會退縮。」

州長辦公室表示，此次3500萬元墮胎服務援助撥款為全國領先，其中2500萬元用於創建「墮胎提供者支持基金」(Abortion Provider Support Fund)，1000萬元給予生殖保健中心，確保從事墮胎服務者的人身安危；按照紐約郵報的報導，經費將涵蓋購買攝像頭等設備和雇用警衛的安全花銷。

包括紅衣主教杜蘭(Timothy Dolan)和多個天主教會聯合發出聲明，稱霍楚邀請外州婦女來墮胎，是文化的墮落；「這是對國家資源的嚴重濫用，是對數百萬支持生命權利紐約人的侮辱。」

民主黨參議員克魯格(Liz Krueger)則對為此造成的財務問題表示擔憂，「對不起，州長，我們如果確保低收入、年輕的、有色人種婦女們來紐約州獲得服務，那麼對我們所有紐約人來說，將是一個巨大財政挑戰的開端。」

共和黨將霍楚此舉解釋為「轉移公眾對其政治挫折的注意力」，州共和黨主席蘭格沃斯(Nick Langworthy)比喻為「絕不讓危機白費的歇斯底里」，「犯罪分子正在統治紐約街道，人們過著支付不起的生活，但紐約民主黨人卻把優先項放在和群眾生活完全脫節的事項上，轉移人們對民主黨製造垃圾的注意力。」

紐約州長撥款3500萬元支持婦女墮胎權。（州長辦公室提供）
紐約州長撥款3500萬元支持婦女墮胎權。（州長辦公室提供）

墮胎 霍楚 紐約州

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