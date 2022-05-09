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31位幸福媽媽三代同堂 共慶母親節

記者鄭怡嫣／紐約報導
「幸福媽媽」活動。(記者鄭怡嫣／攝影)
「幸福媽媽」活動。(記者鄭怡嫣／攝影)

8日是母親節，在紐約市的多個華人社區，各餐館、酒樓都擠滿以美食犒勞母親的家庭，花店也人頭攢動，搶購祝福母親長壽的康乃馨；由法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)組織的「幸福媽媽」活動也在同日開辦，31位三代同堂的母親攜子女歡聚一堂，共賀母親佳節。

華商會首席顧問杜彼得以及理事長王耀明介紹，「幸福媽媽」從2010年起舉辦，已接待過600多位三代同堂的母親，最大的有104歲，希望既能令母親們留下歡欣的回憶，也能在亞太裔傳統月弘揚中華傳統孝道、以實際行動展現華人文化與傳統。

第11屆「幸福媽媽」活動在法拉盛新木蘭海鮮大酒樓開辦，31位三代同堂的華人媽媽攜子女歡聚一堂，接受來自各級民選官員向他們發放的表揚狀，表彰她們對於社區與家庭所作的貢獻；國會議員孟昭文、州眾議員金兌錫、市議員黃敏儀、李琳達(Linda Lee)與舒曼琳(Lynn Schulman)、紐約市立大學皇后學院校長吳華揚、州長及州參議員劉醇逸辦公室代表等都出席了此次活動。

當日，最年邁的母親則是92歲的王君波，她的曾孫今年七歲；最年輕的三代同堂的母親是新世界商場的執行總裁黃苔莉，她今年52歲，育有二子和二孫。

華商會理事長王耀明為當天最高齡的92歲母親王君波獻花。(記者鄭怡嫣／攝影)
華商會理事長王耀明為當天最高齡的92歲母親王君波獻花。(記者鄭怡嫣／攝影)

「母親從大陸到台灣再到美國，漂泊了半個地球」，與王君波一起參與「幸福媽媽」活動的女兒魏榮翡介紹，母親1930年出生在河南南陽，17歲作為軍醫院的護士，跟隨國民黨部隊來到台灣，1979年，已跟隨丈夫來到美國定居的她，也把雙親從台灣接到紐約，母親當年已經50歲，但為了貼補家用，從頭開始在布碌崙(布魯克林)8大道的毛衣廠做工。

王君波與女兒魏榮翡共賀母親節。(記者鄭怡嫣／攝影)
王君波與女兒魏榮翡共賀母親節。(記者鄭怡嫣／攝影)

「母親不但愛我們，也愛第三代、第四代的孩子，將曾孫帶到五歲直至他們搬去外州」，魏榮翡回憶，剛來美時，日子辛苦艱難，母親要學坐紐約地鐵，還要學新的語言，在本子上用中文拼音標注每一個不認識的英語單詞，但她堅強，好學，也喜歡新奇的事物，慢慢成為衣廠的元老台柱，也重新找回留台以後在中國大陸曾經失聯的親友。

魏榮翡說，如今住在法拉盛老人公寓的母親，完全能獨自打理好自己的生活，自己買菜、看醫生、購物，能把手機上的視頻連到電視屏上播放，「日常生活有高低起伏，高潮時我與她一起開心，低潮時我也有媽媽幫忙，我很感恩」。

華人兒女紛紛為母親搶購康乃馨。(記者鄭怡嫣／攝影)
華人兒女紛紛為母親搶購康乃馨。(記者鄭怡嫣／攝影)

「中國人很注重母親節，母親節的生意要比聖誕節還好」，法拉盛君豪大酒樓的經理黃嘉傑介紹，當日，酒樓的工作人員從9時30開業一直忙到約下午3時，客人才稍有回落。

「往年除了農曆春節以外，客流量最大的便是母親節與感恩節」，黃嘉傑表示，如今雖然新一波新冠亞病毒變種來襲，市衛生局剛將疫情風險由低調至「中風險」，但母親節當晚的12間包廂，也早已被華人家庭訂滿，最受歡迎的是為母親節預製的698元的溫馨十人餐以及1188元的帝皇蟹象拔蚌的套餐，「一年一次，大家都想請媽媽吃得好一點」。

華人兒女紛紛為母親搶購康乃馨。(記者鄭怡嫣／攝影)
華人兒女紛紛為母親搶購康乃馨。(記者鄭怡嫣／攝影)
王君波與女兒魏榮翡年輕時。(華商會提供)
王君波與女兒魏榮翡年輕時。(華商會提供)

母親節 華人 法拉盛

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母親節演講比賽 各族裔說中文謝媽媽

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