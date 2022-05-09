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格蘭街遊民所取消 實因酒店勞資糾紛未決

記者和釗宇／紐約報導
知情人士表示，市府之所以取消格蘭街231號遊民所，真實原因是勞資糾紛無法解決，而非社區反對。（記者和釗宇／攝影）
知情人士表示，市府之所以取消格蘭街231號遊民所，真實原因是勞資糾紛無法解決，而非社區反對。（記者和釗宇／攝影）

市府欲在曼哈頓華埠興建多個遊民收容所遭到社區反彈，市府上周宣布取消格蘭街231號遊民所項目；但知情人士表示，市府之所以取消格蘭街遊民所，真實原因是原址酒店的勞資糾紛無法解決；市長亞當斯(Eric Adams)甚至也表示，社區的反對對他來說並不是顧慮。

格蘭街231號遊民所由「漢璧酒店」改造，原訂本月23日就將開張，但市府上周突然取消該遊民所計畫，並未明確原因，僅表示將表示將依照該遊民所可提供的服務和遊民人數，在其他社區重新規畫遊民所；Gothamist報導，根據原訂接手運營該遊民所的非營利機構Housing Works，市府取消該遊民所並非因為社區反對，而是因為其與漢璧酒店建築所有者和工會方酒店貿易委員會(Hotel Trades Council)的勞資糾紛無法解決。

亞當斯的政治盟友、工會組織紐約市酒店與博彩貿易委員會主席馬洛柯(Rich Maroko)表示，根據之前的勞工合同，如果酒店被出售或改做其他用途，新的所有者或運營方必須聘用工會員工，而在漢璧酒店2019年關門之前，有20人在酒店工作；因此Housing Works作為遊民所運營方，必須繼續履行勞工合同，但遭到Housing Works拒絕，所以遊民所無法開張。

Housing Works執行總監金恩(Charles King)則表示，亞當斯4月29日就曾告知他，如果要繼續推進遊民所項目，就必須與工會方就勞資問題達成協議；「市長說的很清楚，他說社區的反對對他來說不是顧慮，但要推進該項目，就必須最晚於5月2日達成勞資協議。」

金恩說，Housing Works和酒店所有者的代表曾在2日試圖達成協議，但最終失敗；馬洛柯說，這是因為Housing Works和酒店所有者都無法同意現有合同的條款，就當合同不存在，但金恩和酒店方則將過錯推給工會，認為工會希望迫使酒店方同意重新將酒店開張。

本報此前報導，格蘭街231號遊民所取消的消息5月1日就已傳出，但市長辦公室要求到2日再發布該消息；截至發稿，市長辦公室和市議員馬泰(Chris Marte)均未對此作出回應。

遊民 亞當斯 勞工

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