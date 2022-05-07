母親節前夕 移民媽媽抗議漲租

數十位移民母親們聚集在州長辦公室前抗議，要求租金凍結並保護租戶免受驅逐。（取自Housing Justice For All推特）

紐約市租金 督導委員會(NYC Rent Guidelines Board)日前針對租金穩定公寓漲租計畫投票 ，初步決議漲租，6日數十位移民 母親聚集在州長辦公室前抗議，要求州府凍結租金，並保護租戶免受驅逐。

初步決議同意將一年期租約漲幅設為2%至4%、兩年期租約漲幅設為4%至6%，為十年以來最大增長；預計漲租後，全市將有近100萬套住屋受影響，其中有不少受影響租戶為華裔移民。

6日帶領移民母親抗議的「紐約社區變革組織」(New York Communities for Change)組織者諾里斯(Cynthia Norris)表示，母親節即將來臨，但媽媽可能不得不告訴孩子，全家要住到街上去了，「對租客有力的保護是州長霍楚(Kathy Hochul)能給我們最好的母親節禮物。」

抗議者表達漲租對生活穩定性的破壞，及可能被迫流離失所的極度擔憂，呼籲霍楚支持「善因立法」(Good Cause legislation)，即房東必須為任何超過3%的租金增長提供理由，且若是房東試圖以無法支付新價格驅逐租客，將允許房客將其告上法庭。

「為紐約發聲」(Vocal New York)住房組織者卓維(Celina Trowell)說：「這項終止無過錯驅逐的擬議法案，將保護有色人種和移民群體的居住權利。」

移民維權組織「造路紐約」(Make the Road New York)也在6日發表聲明，表示租金上漲對已經備感負擔的租戶是「雪上加霜」，加劇市民的經濟痛苦；維權者表示，「市長亞當斯(Eric Adams)應該意識到，紐約人正在從毀滅性的疫情中恢復，應該立即凍結租金以保護我們的家園。」

雖然本次投票雖然為初步投票，但根據過去20年的紀錄，初步投票的結果與最終投票基本一致；未來幾周市租金督導委員會將再舉辦兩場公聽會，最終投票定於6月底舉行。

對此，州長辦公室回應，州府沒有任命市租金督導委員會成員，也無權干預，「州長會繼續同立法者和地方領導合作，增加可負擔住房和替代性住房供應，使低收入和中等收入的紐約人，能夠獲得安全穩定的住房。」