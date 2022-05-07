我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

官員：國會若不追加防疫經費 白宮估今年秋冬1億人染疫

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

母親節前夕 移民媽媽抗議漲租

記者張心／紐約報導
數十位移民母親們聚集在州長辦公室前抗議，要求租金凍結並保護租戶免受驅逐。（取自Housing Justice For All推特）
數十位移民母親們聚集在州長辦公室前抗議，要求租金凍結並保護租戶免受驅逐。（取自Housing Justice For All推特）

紐約市租金督導委員會(NYC Rent Guidelines Board)日前針對租金穩定公寓漲租計畫投票，初步決議漲租，6日數十位移民母親聚集在州長辦公室前抗議，要求州府凍結租金，並保護租戶免受驅逐。

初步決議同意將一年期租約漲幅設為2%至4%、兩年期租約漲幅設為4%至6%，為十年以來最大增長；預計漲租後，全市將有近100萬套住屋受影響，其中有不少受影響租戶為華裔移民。

6日帶領移民母親抗議的「紐約社區變革組織」(New York Communities for Change)組織者諾里斯(Cynthia Norris)表示，母親節即將來臨，但媽媽可能不得不告訴孩子，全家要住到街上去了，「對租客有力的保護是州長霍楚(Kathy Hochul)能給我們最好的母親節禮物。」

抗議者表達漲租對生活穩定性的破壞，及可能被迫流離失所的極度擔憂，呼籲霍楚支持「善因立法」(Good Cause legislation)，即房東必須為任何超過3%的租金增長提供理由，且若是房東試圖以無法支付新價格驅逐租客，將允許房客將其告上法庭。

「為紐約發聲」(Vocal New York)住房組織者卓維(Celina Trowell)說：「這項終止無過錯驅逐的擬議法案，將保護有色人種和移民群體的居住權利。」

移民維權組織「造路紐約」(Make the Road New York)也在6日發表聲明，表示租金上漲對已經備感負擔的租戶是「雪上加霜」，加劇市民的經濟痛苦；維權者表示，「市長亞當斯(Eric Adams)應該意識到，紐約人正在從毀滅性的疫情中恢復，應該立即凍結租金以保護我們的家園。」

雖然本次投票雖然為初步投票，但根據過去20年的紀錄，初步投票的結果與最終投票基本一致；未來幾周市租金督導委員會將再舉辦兩場公聽會，最終投票定於6月底舉行。

對此，州長辦公室回應，州府沒有任命市租金督導委員會成員，也無權干預，「州長會繼續同立法者和地方領導合作，增加可負擔住房和替代性住房供應，使低收入和中等收入的紐約人，能夠獲得安全穩定的住房。」

數十位移民母親們聚集在州長辦公室前抗議，要求租金凍結並保護租戶免受驅逐。（取自H...
數十位移民母親們聚集在州長辦公室前抗議，要求租金凍結並保護租戶免受驅逐。（取自Housing Justice For All推特）
數十位移民母親們聚集在州長辦公室前抗議，要求租金凍結並保護租戶免受驅逐。（取自H...
數十位移民母親們聚集在州長辦公室前抗議，要求租金凍結並保護租戶免受驅逐。（取自Housing Justice For All推特）
數十位移民母親們聚集在州長辦公室前抗議，要求租金凍結並保護租戶免受驅逐。（取自H...
數十位移民母親們聚集在州長辦公室前抗議，要求租金凍結並保護租戶免受驅逐。（取自Housing Justice For All推特）
數十位移民母親們聚集在州長辦公室前抗議，要求租金凍結並保護租戶免受驅逐。（取自H...
數十位移民母親們聚集在州長辦公室前抗議，要求租金凍結並保護租戶免受驅逐。（取自Housing Justice For All推特）
數十位移民母親們聚集在州長辦公室前抗議，要求租金凍結並保護租戶免受驅逐。（取自H...
數十位移民母親們聚集在州長辦公室前抗議，要求租金凍結並保護租戶免受驅逐。（取自Housing Justice For All推特）

租金 投票 移民

上一則

選區重畫公聽路遠缺翻譯 亞裔參與難

下一則

新冠確診激增 重回2月高峰

延伸閱讀

羅訴韋德案意見書草稿外洩 恐衝擊控槍、移民等案審理

羅訴韋德案意見書草稿外洩 恐衝擊控槍、移民等案審理
小糯米想媽媽楊冪？ 劉丹避談前兒媳：我不知道

小糯米想媽媽楊冪？ 劉丹避談前兒媳：我不知道
亞裔名人堂母親節音樂會 募款聲援烏克蘭

亞裔名人堂母親節音樂會 募款聲援烏克蘭
慶祝母親節 大華府周末活動多

慶祝母親節 大華府周末活動多
市議員黃敏儀 周五提供免費法律諮詢

市議員黃敏儀 周五提供免費法律諮詢

熱門新聞

外賣郎送的餐還倒在事發現場。(讀者提供)

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

2022-05-01 23:18
曼哈頓華埠金滿庭酒樓建築4月30日晚突發五級大火。（讀者提供）

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

2022-05-01 10:02
劉凱琳。(取自GoFundMe網站)

遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓

2022-05-02 10:48
四名兇嫌涉嫌開槍掃射皇后區新鮮草原放學的高中生，導致三名學生中彈。（警方提供）

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

2022-04-29 14:45
劉玉生在華社人士的陪同下轉至曼哈頓男子遊民所居住。(沈珺提供)

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

2022-05-04 09:35
胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagram）

曼哈頓「新派中餐廳」正流行 中國菜也能吃得時尚

2022-05-06 02:05

超人氣

更多 >
恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照

恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照
買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高
研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來

研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來
華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果
調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增