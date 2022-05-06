紐約州日增病例再破萬 或重啟口罩令

紐約州日新增新冠肺炎病例重回萬例以上，圖為民眾在曼哈頓時報廣場接受病毒檢測。(Getty Images)

數據顯示，紐約州日新增新冠肺炎病例重回1萬例以上，為今年1月以來首次，過去一個月來日新增病例數猛增三倍；紐約市 衛生局長表示，如果疫情 升至「高風險」，市府可能重啟室內場所口罩 令。

根據州府數據，全州4日新增病例1萬251例，為1月28日以來最多，單日檢測陽性率為7.53%。

七天平均每10萬人感染人數增至39.74，為2月第一周以來最高；住院人數、ICU人數均繼續上升，新增死亡21人。

本輪疫情主要發生在上州地區，以中紐約(Central New York)為中心，周邊的五指湖(Finger Lakes)、莫霍克山谷(Mohawk Valley)和南方地區(Southern Tier)均被波及，好在這些地區的病例數和住院人數比上周已有所下降。

不過，紐約市的疫情仍處於上升階段，全市4日新增病例3476例，七天平均陽性率為4.6%。

紐約州日新增新冠肺炎病例重回萬例以上，為今年1月以來首次。（路透）

而根據市府數據，全市每10萬人新增病例數為232.52人，每10萬人中住院人數為七人，病床占用率為3.12%，三項數據均處於上升趨勢。

市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)5日接受CNBC採訪時表示，如果疫情繼續惡化至「高風險」，市府可能將重啟一些防疫措施，包括口罩令以及室內公共場所需提供疫苗接種證明的「紐約之鑰」(Key to NYC)規定；根據市府規定的指標，如果每10萬人住院人數超過十人，或七天平均病床占用率超過10%，疫情則將被界定為「高風險」。

衛生局發言人賈樂河(Patrick Gallahue)則表示，目前市府正在嚴密關注疫情數據，但仍僅建議市民在市內場所戴口罩，而非強制，只有公共交通場所仍須戴口罩。

瓦桑日前也發表觀點文章，表示紐約市正在處於疫情的新階段，全市五區的確診人數均在上升。

他歡迎民眾謹慎行事，繼續積極接種疫苗，尤其是基礎病患者。

如果確診，可聯繫醫生或衛生局獲取抗病毒療法，包括已獲批准的Paxlovid口服片及單克隆抗體療法。