紐約市7周清除街友帳篷行動 僅39人住進遊民收容所

4日在曼哈頓下城華爾街，35歲的遊民Artemis Wylde棲身該處已近四年。(路透)

市社會服務局(Department of Social Services)官員日前在市議會聽證會透露，在市長亞當斯 (Eric Adams)掃蕩街頭遊民 行動的近七周中，目前僅有39人被納入遊民收容系統內。

大眾福祉委員會主席、市議員黛安娜·阿亞拉(Diana Ayala)說：「我們都在社群媒體上看到拆除(遊民)營地的影片，呈現在大眾面前的，是一種為了清除街頭遊民極為激進的治安策略；這情形讓我擔憂。」

市政府發言人說明，截至5月1日，官方共造訪遊民營地733次，包括重複造訪相同營地的次數，在多次探訪中共「清理營地」710次；這幾次任務中，外展服務團隊已經與264人接觸。

紐約市 遊民服務局(DHS)行政官員喬斯林．卡特(Joslyn Carter)說明，自市政府3月18日實行掃蕩遊民政策以來，共有39人納入收容系統。

然而，許多遊民以安全問題為由，不願入住城市收容所。

官方表示會在清除遊民營地前至少24小時通知，但若是有風險的特殊情形，例如現場有皮下注射針頭，則不會提前通知。

亞當斯市府團隊與前一年的數據比較，聲稱前市長白思豪(Bill de Blasio)執政時，時長12個月的遊民掃蕩行動僅26人進入收容所。

亞當斯的聲明表示：「自從我們開始這項舉措我就說過，每個紐約客值得應有的尊嚴，而我們正在展示這是可行的，我們團隊的工作專業且勤勞，每天確保每位住在街頭的紐約客能夠瞭解他們有更好的選擇，同時也在確保每位紐約市居民或遊客能夠享受我們應得的乾淨公共空間。」

在曼哈頓東村，一名遊民日前面對前來拆除帳篷的市府部門人員，不知所措。(Getty Images)

但遊民的維權人士則抱持不同看法，社工休斯(Craig Hughes)對於政府公布的前一年數據表示懷疑，並說這是政府首度公布遊民營地明確的數據；休斯認為儘管兩個月內收容所多了39人，與掃蕩規模相比，也只代表約5%的成功率。

休斯說：「沒什麼好誇耀的，這是一次重大的失敗」直說這些數據並未考量到人們在掃蕩行動時所經歷的疲憊、創傷與絕望。