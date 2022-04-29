幫派交火？華裔少女無辜中槍 新鮮草原人心惶惶

新鮮草原槍擊案發生後，警方封鎖附近街區進行調查。(記者曹健╱攝影)

皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)高中生遭槍擊 一案，28日公布頸部中彈重傷的14歲受害女生為華裔劉凱琳(Kaitlyn Lau, 音譯)，警方表示她是這起疑似幫派 交火事件中的無辜受害者；被譽為「全紐約最宜居」社區的新鮮草原，因突如其來的槍擊案變得人心惶惶，周圍學校均加強安檢，以防嫌犯落網前再有意外發生。

市警消息人士28日下午透露，出身於「勤勞的華裔家庭」的劉凱琳在27日的交火中意外中彈，該槍手疑為幫派1400 Crew成員，在一群高中生下課後結伴前往披薩店(Blaze Pizzaria)的路上，對著學生們大喊大叫並開槍掃射，導致除了劉凱琳以外的另兩名男生，18歲的卡爾基(Ahmed Khalji)和康奈利(Rikhai Connelly)也中彈。

「我非常震驚！劉凱琳是個非常優秀的孩子，家庭也很美滿，家裡有兩個孩子，都很勤奮好學。」劉凱琳的鄰居、35歲的葛拉如(Fedora Gurrero)表示，「我也有個十歲的女兒，如果這事情再次發生在新鮮草原社區，那簡直無法想像。」

槍擊案目擊者文森特(Vincent)回憶，他當時聽到非常快速的槍聲，「我確定那是槍聲而不是煙花後，趕緊叫兒子進屋；等一切回歸平靜，我再跑出去，看到一名女性在大聲痛哭，她說有人剛剛射殺了一個女孩，我一看發現是下課回家的學生們，其中一個脖子中彈。」

47歲的目擊者赫塔多(Hurtado)也表示，「其中一輛涉案汽車是寶馬(BMW)，嫌犯駕車逃逸，一個女孩躺在地上不能動，她受到了驚嚇，眼睛不停眨動。」赫塔多叫了周圍的人同劉凱琳說話，撐到救護車來，「但她講不出話來，看起來隨時要暈厥過去。」

赫塔多表示，這是她在新鮮草原居住了近40年，見過最恐怖的槍擊案件。新鮮草原去年底被評為紐約市 最佳居住區，一直以來都是許多華人的理想居住地。

目擊者在描述新鮮草原槍擊案的經過，對這一安靜社區發生槍案表示不可思議。(記者曹健／攝影)

案發後，附近的學校28日都加強了安保，上學時分的法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis HS)門外排起長隊，在市警的指揮下接受金屬探測器和隨機行李篩查。「通常這裡沒有那麼多警察，但現在多起來了。」高三學生蒙特斯(Sifredo Montes)說。

「似乎紐約市的所有社區都無法倖免，哪怕像新鮮草原這樣本來是最安全的社區。」學生家長杜維斯(George Douveas)說，「你怎麼和你的孩子說呢？說這就是正常的生活？」他表示已經為女兒訂下新的規則，放學後不准出去玩。「這不是發生在半夜，而是在下午，在學生們放學回家的高峰時段。」

市議員根納羅(Jim Gennaro)和市議員李琳達(Linda Lee)發表聯合聲明，呼籲各級政府解決紐約市不斷上升的槍枝暴力問題。