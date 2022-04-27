抓逃票 MTA阻犯罪分子進地鐵

MTA26日宣布將成立審查小組，透過找出如何遏止逃票，來打擊在地鐵系統內飆升的犯罪率。(記者顏嘉瑩/攝影)

本月中旬布碌崙(布魯克林)發生地鐵槍擊案，民眾至今仍人心惶惶；大都會運輸署(MTA )26日宣布，將成立審查小組，透過遏止逃票行為，來打擊在地鐵系統內飆升的犯罪率。

自2018年，有關當局就將遏止逃票做為打擊犯罪的策略之一，該現象在疫情 期間加劇；MTA主席利博(Janno Lieber)表示，「逃票破壞了我們的社會結構，那些犯下搶劫、暴力犯罪的人，通常不會理會是否有付地鐵車資。」

利博說，MTA將成立一個「紐約傑出人士小組」審查小組，制定執法、基礎建設和教育策略，來提高票價的合規性；他說，希望能夠透過遏止逃票，在犯罪未發生之前，就先阻止不良分子進入地鐵系統。

為了進一步降低地鐵系統攀升的犯罪率，市府和市警總局也在地鐵車廂內、地鐵站 、閘門口等處增加巡邏警力，對此利博表示，警察的出現帶給乘客安全感，他也表示希望有更多警力出現在地鐵的各個角落。

據統計，儘管MTA乘客人數受到疫情影響而下降，但地鐵系統內的犯罪率卻在疫情後上升，同時重罪攻擊案也激增，市警數據顯示，上個月該數據達到自去年5月以來的最高點，而2021年則是25年以來，市警報告數據中，地鐵重罪攻擊案最好發的一年。

利博表示，目前在公車逃票率大約超過30%、地鐵的逃票率則是超過12%，與疫情前相比，地鐵逃票人數增長了兩倍；面對如此眾多的逃票者，MTA估算今年將損失超過5億元的票價收入。

事實上，利博表示逃票在「所有族群都會發生」，但他認為遏止該情形，將可以對打擊地鐵系統內的犯罪帶來正面影響。

根據去年州主計長狄納波利(Tom DiNapoli)發布的報告，指責時任紐約州長的葛謨(Andrew Cuomo)每年花費2400萬元來解決該問題，但卻只看到逃票率升高。

根據最新紐約市犯罪數據，在地鐵系統內發生的攻擊、捅人等數據均有上升；像是在地鐵系統內發生的捅人或割人案，都較去年同期增加了70%，即便警方的拘捕數據也增加了63%，仍無法有效減少暴力犯罪的發生。