亞當斯發布997億執行預算 「疫情已兩年 紐約仍強健」

市長亞當斯發布了總額達到997億元的2023財年執行預算。（市長辦公室提供）

市長亞當斯 (Eric Adams)26日在布碌崙(布魯克林)國王劇場舉行上任後首次市情咨文演講，並發布了總額達到997億元的2023財年執行預算 ，接受了市議會此前提出的預算要求；他表示，將通過增加可負擔住房投資來解決遊民問題，並重申支持警察 維護治安。

亞當斯此前提出的初步預算總額為985億元，而執行預算則多出12億元，主要因為基本上納入了市議會日前提出的13億元額外的預算要求，如在青年教育、心理健康和發展項目投資為重點，來改善公共安全；其他增加項還包括可負擔住房、公園投資和接到基礎設施建設；儘管預算增加，亞當斯仍表示預算能保持平衡，市府已經在新財年確保了63億元的財政儲備，創下歷史最高紀錄。

他說，「成功管理我們的資源，將讓我們增加對關鍵問題的投資，推出變革性的新政策；更重要的是，這將讓我們在上游解決方案商投入更多資源，而不只是關注下游需求，我們必須加強建設民事基礎設施，為市民提供全程支援，而不是只在危機時期這樣做。」

其中，遊民問題和可負擔住房問題是亞當斯一再強調的重點；在執行預算中，亞當斯表示市府將在未來十年內拿出50億元用於可負擔住房的資本支出，「睡在街上完全沒有尊嚴，我們的兄弟姐們應該得到更好的待遇；這是幾代人以來最大一筆住房投資，也將對未來幾代人產生影響。」

有關公共安全，亞當斯重申將支持警察，並將投資2億6500萬元用於各類治安項目；「當你聽到有人說『我們不需要警察』時，我現在就在這告訴你，我將支持警察，讓我們的城市變得更安全；我們將為警察提供他們所要求的且應得的工具；但我也要對警察們說，我們不能對公眾濫用警力。」

亞當斯原定在國王劇場舉辦就職典禮，但因為年初疫情嚴峻，就職典禮被迫取消；如今亞當斯已經上任超過百日，紐約市仍然面臨犯罪猖獗、槍枝氾濫、遊民等問題，而且疫後經濟恢復的任務艱巨；他表示，「事實是，我上任的首個100天對紐約市來說並不容易，我們一直在從未經歷過的歷史性困難和危機面前經受考驗。」

但他表示，紐約市仍然是強健的，「我們經歷了許多，努力掙扎並生存了下來；疫情已經兩年，我們已準備好再次團結起來，這種感覺真好。」

執行預算公布後，市議會各委員會將對執行預算進行新一輪公聽，市府和市議會須在6月底之前就預算案達成協議；市議長歐德思(Adrienne Adams)說，市府同意納入市議會的預算要求，代表市府和市議會可以更進一步合作，市議會將繼續確保預算要求的落實，並檢視預算案細節，「和市府共同啟動一個讓紐約市更安全、更健康、更強健的預算。」