旅遊復甦 新興酒店提供更多選擇

紐約市的觀光業目前已經慢慢復甦。(記者顏嘉瑩/攝影)

與兩年前疫情爆發後的時期不同，紐約市 的街道如今開始擁擠，悄然復甦的旅遊業在呼喚新一輪的酒店潮，以迎接觀光 客的到來。

紐約的確出現了新一輪的酒店熱，從超豪華的渡假村到迷人的精品旅館，或是介於兩者之間的其他類酒店，不是已經開放就是在建中。

紐約市旅遊局(NYC & Company)發言人海伍德(Chris Heywood)說：「我們在持續復甦，未來會更加看好」；他表示，今年旅遊業預計將恢復到2019年的85%，年底預計遊客將達5640萬人。

全市五大區的酒店都在為接待遊客做好準備，海伍德說，截至去年底，全市新開張27家酒店，近6000個床位，今年還有其他酒店將陸續開張，預計未來三年將新增近1萬2000個床位。」

據統計，2019至2020年期間，紐約市只新開張28家酒店，去年開張的數量與2019年持平，儘管不如往年多，包括2015年至2016年的60家和2017年至2018年的55家，但有理由相信紐約應有更多新酒店，為迎接更多的觀光客。

隨著曼哈頓 賓州車站(Penn Station)和麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)的重新開發，哈德遜廣場(Hudson Yards)與曼哈頓西區兩個社區出現了新的摩天樓群，哈德遜廣場的「邊緣」(The Edge)，是西半球最高的觀景台，其玻璃地板成為吸引遊客的熱點。

另外還有不少新興酒店，位於曼哈頓西區的酒店經理表示，做為紐約市演進的一部分，曼哈頓西區一帶需要與劇院區、雀兒喜藝廊以及麥迪遜廣場花園的體育和娛樂設施相連，最終將通過高線公園(The High Line)的人行道拓展工程，直接連通到曼哈頓西區大廈，串起該區的觀光休閒產業。