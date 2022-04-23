華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生

男童原本只是動手術拔牙，卻因不明原因慘變植物人。(家長提供)

史泰登島一名五歲華裔男童日前在島上一家醫院拔牙，手術 過程中因不明原因造成心臟驟停、缺氧腦死，至今在加護病房接受插管依賴呼吸器維生，成了植物人；其父母相當悲痛，日前到美國亞裔 社團聯合總會求助，稱院方迄今未解釋原因，希望亞總會可協助尋求答案。

男童的父親高君賓向亞總會負責人陳善莊表示，因孩子吃糖太多造成門牙蛀牙，先是到布碌崙 (布魯克林)一家牙科就診，但因男童年紀太小，牙科設備不夠齊全，在診所推薦下轉至醫院手術；本月15日早上6時，家長帶著男童抵達史島一家醫院，早上8時推入手術房開始拔牙，醫生表示大概一個半小時就能結束。

但手術拖至上午11點半，躺在手術床的男童才被推出來，全身插滿管子，直接送到重症病房；家長回想在手術期間，突然很多醫生衝到兒子所在的手術室，但由於並沒有人來向他們解釋，因而沒有多想，直到再看見兒子時，才發現到情況不對。

男童隨即轉到另一部門搶救，家長向醫生詢問詳情，醫生回應只是負責搶救男童當時的情況，不確定在手術房發生了什麼事。

男童母親表示，兒子仍未度過危險期，因腦幹還在運作才得以維持性命，但腦部隨時都可能出現新的問題，最近又腦水腫，若無法消除將更陷入危險，至於其他指標仍在密切觀察中。

男童父母來自福建長樂，在他剛出生不久後送回家鄉由爺爺奶奶照料，大約去年才返回紐約；母親表示，根據家庭醫生紀錄，孩子平時很健康，沒有潛在的疾病。

而出事後醫生至今一個交代都沒有，他們向醫院提出質疑是醫療事故或誤診，但負責麻醉的一名護士反倒責罵他們，稱自己按照適當的劑量打針，不可能出錯；男童出事後，高君賓夫婦不斷地在調節情緒，儘可能不讓自己陷入崩潰，現在只能靜候在兒子身旁，希望奇蹟出現。

陳善莊表示已請教過專業人士，推測是麻醉過量，或孩子對麻藥出現反應而造成的心臟驟停、缺氧腦死；他說，現在醫院拒絕透露詳情，也很難追究是否為醫療事故，但看見家長含辛茹苦養育的孩子遭遇這樣的悲劇很是痛心，「其實小孩總會經歷換牙階段，是否要動手術應請教醫生。」