競選州長…蘇奧齊批霍楚製造腐敗文化

民主黨州長參選人蘇奧齊批評州長霍楚在州府培養「腐敗文化」。(美聯社)

民主黨州長參選人、國會眾議員 蘇奧齊(Tom Suozzi)19日表示，州長霍楚 (Kathy Hochul)不值得信任，他並抨擊霍楚在州府培養了一種「腐敗文化」(culture of corruption)。他稱霍楚在甄選過程中已經發現諸多問題的情況下，仍然選擇本傑明(Brain Benjamin)擔任副州長，還搭檔參選連任。

蘇奧齊是霍楚的黨內初選對手之一，他在一場視頻會議上表示，霍楚对本傑明是了解的，而且大家都知道他有職業操守問題，但霍楚却一直在為本傑明辯護，直至他被逮捕控罪；他說，因此，霍楚沒有資格再任命新的副州長，她完全不能被信任。

本傑明上周被控罪後辭職，目前已離任；聯邦檢察官指控本傑明參與了一項涉嫌賄賂的計畫，在他競選市主計長時，向競選委員會提供了超過5萬元的非法捐款。

蘇奧齊還把矛頭對準了霍楚在谈判最近剛獲通過的數十億元預算案中表現出來的工作風格；他指責霍楚製造了一種腐敗文化，包括秘密會議、收錢辦事、濫用紐約州的飛機，以及內幕交易，從而為美足聯盟水牛城比尔隊提供了高達數十億元的稅收優惠。

對於前州長葛謨 (Andrew Cuomo)，蘇奧齊則讚揚這位不光彩的前州長；在葛謨被指控對州府女員工實施性騷擾後，葛謨在州議會威脅彈劾他的情況下辭職。這位前州長和他的高級助手正在接受兩項獨立調查，一項有關疫情期間隱瞞養老院死亡人數，另一項關於涉嫌濫用州政府經費，写作他的新冠疫情期間的回憶錄。蘇奧齊說，葛謨對國家和紐約州提出了嚴厲的批評，雖然有人對提出這些問題的人有保留意見，但他提出的問題却是準確的。

蘇奧齊還淡化了他目前面對的眾議員道德委員會對他的調查；去年8月，國會道德委員會收到投訴，聲稱蘇奧齊沒有按規定定期報告股票交易。蘇奧齊說，他立即糾正錯誤，提交了所有交易的報告，並將繼續提交今後任何股票交易的報告。