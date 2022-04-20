我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診單日破2千例 陳時中：估疫情大規模展開

摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

競選州長…蘇奧齊批霍楚製造腐敗文化

記者胡聲橋／紐約報導
民主黨州長參選人蘇奧齊批評州長霍楚在州府培養「腐敗文化」。(美聯社)
民主黨州長參選人蘇奧齊批評州長霍楚在州府培養「腐敗文化」。(美聯社)

民主黨州長參選人、國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)19日表示，州長霍楚(Kathy Hochul)不值得信任，他並抨擊霍楚在州府培養了一種「腐敗文化」(culture of corruption)。他稱霍楚在甄選過程中已經發現諸多問題的情況下，仍然選擇本傑明(Brain Benjamin)擔任副州長，還搭檔參選連任。

蘇奧齊是霍楚的黨內初選對手之一，他在一場視頻會議上表示，霍楚对本傑明是了解的，而且大家都知道他有職業操守問題，但霍楚却一直在為本傑明辯護，直至他被逮捕控罪；他說，因此，霍楚沒有資格再任命新的副州長，她完全不能被信任。

本傑明上周被控罪後辭職，目前已離任；聯邦檢察官指控本傑明參與了一項涉嫌賄賂的計畫，在他競選市主計長時，向競選委員會提供了超過5萬元的非法捐款。

蘇奧齊還把矛頭對準了霍楚在谈判最近剛獲通過的數十億元預算案中表現出來的工作風格；他指責霍楚製造了一種腐敗文化，包括秘密會議、收錢辦事、濫用紐約州的飛機，以及內幕交易，從而為美足聯盟水牛城比尔隊提供了高達數十億元的稅收優惠。

對於前州長葛謨(Andrew Cuomo)，蘇奧齊則讚揚這位不光彩的前州長；在葛謨被指控對州府女員工實施性騷擾後，葛謨在州議會威脅彈劾他的情況下辭職。這位前州長和他的高級助手正在接受兩項獨立調查，一項有關疫情期間隱瞞養老院死亡人數，另一項關於涉嫌濫用州政府經費，写作他的新冠疫情期間的回憶錄。蘇奧齊說，葛謨對國家和紐約州提出了嚴厲的批評，雖然有人對提出這些問題的人有保留意見，但他提出的問題却是準確的。

蘇奧齊還淡化了他目前面對的眾議員道德委員會對他的調查；去年8月，國會道德委員會收到投訴，聲稱蘇奧齊沒有按規定定期報告股票交易。蘇奧齊說，他立即糾正錯誤，提交了所有交易的報告，並將繼續提交今後任何股票交易的報告。

霍楚 葛謨 眾議員

上一則

亞當斯同意按規定公開稅表

下一則

不受聯邦法官裁決影響 紐約機場、地鐵公車仍須戴口罩

延伸閱讀

未提交連署簽名 葛謨確定不參加民主黨州長初選

未提交連署簽名 葛謨確定不參加民主黨州長初選
共和黨民調：李修頓僅輸霍楚4% 可贏葛謨

共和黨民調：李修頓僅輸霍楚4% 可贏葛謨
紐約州長選舉民調：李修頓支持率和霍楚相差4% 能贏葛謨

紐約州長選舉民調：李修頓支持率和霍楚相差4% 能贏葛謨
葛謨若競選紐約州長 共和黨將得利

葛謨若競選紐約州長 共和黨將得利
最新民調：葛謨選州長 僅落後霍楚8%

最新民調：葛謨選州長 僅落後霍楚8%

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)今早8時30分左右發生恐怖槍擊案，造成16人傷，至少十人被槍擊中，其中兩人傷勢嚴重。路透

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

2022-04-12 12:00
日落公園地鐵槍擊案詹姆斯在超過24小時逍遙法外後終於落網。美聯社

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

2022-04-13 14:23
州衛生廳廳長巴塞特(左)提醒，兩個具有高傳染性的全新亞變種毒株正在紐約造成「重大社區傳播」。(州衛生廳提供)

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2022-04-16 09:08
曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)15日凌晨發生大火，一對華裔母子死亡。(讀者提供)

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

2022-04-15 08:56
地鐵槍擊案現場血跡斑斑，傷者躺在月台地上等候救援。取自臉書

圖輯／紐約地鐵恐怖槍擊 現場遍地血跡宛如煉獄

2022-04-12 12:36
警員封鎖36街地鐵站展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

2022-04-12 14:50

超人氣

更多 >
中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失
為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染
頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線
南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節
紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘