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布碌崙36街地鐵站外 集會反槍

記者胡聲橋／紐約報導
各族裔布碌崙36街地鐵站外集會，共同反對槍枝暴力。(記者胡聲橋/攝影)
各族裔布碌崙36街地鐵站外集會，共同反對槍枝暴力。(記者胡聲橋/攝影)

在公益組織UA3的組織下，包括華人團體在內的約20多個各族裔社團和民選官員，18日下午在布碌崙(布魯克林)36街地鐵站門口集會，為4月12日落公園地鐵槍擊案的受傷乘客祈禱，同時也抗議日益增加的槍枝暴力，敦促當局採取有效措施，還社區以安寧。

與會者首先為412地鐵槍擊案的受害者祈禱，希望他們早日康復，也希望這種不幸事件不要重演。

州眾議員、布碌崙民主黨部主席赫爾梅林(Rodneyse Bichotte Hermelyn)表示，她一直在非常努力工作，確保能通過反槍枝法，有效防止非法槍枝進入社區；現在整個紐約市槍擊案件呈上升趨勢，她認為這對每個人來說都是一段艱難的時期，「這是犯罪，也是一種疾病」。她希望日落公園社區各族裔團結起來，共同戰鬥，反對槍枝暴力。

松柏之家社區服務中心執行總監陳偉儀說，她有一個朋友正好在發生槍案的那節地鐵車廂裡，幸運的是他沒有被子彈擊中，只是丟失了眼鏡，但這成了他一生中最痛苦的經歷；她陪這位朋友聊天，幫他平復情緒。

陳偉儀說，朋友歷險使她意識到，一個人經歷了震驚、悲傷，心理有了創傷，需要有人陪伴；一個社區如果經歷了創傷，也需要各族裔的民眾走到一起，互相扶持，齊心協力，才能使社區變得更強大。 只有所有人共同尋求結束槍枝暴力的解決方案，問題才會有轉機；各級政府和社會應該持續努力，立法者和社區組織應該充分合作。

美國都斛同鄉總會會長王偉明呼籲，大都會運輸署(MTA)應該徹查各地鐵車站的監控錄像，一定要保證運作正常。他還希望警察在地鐵入口處做好檢查，減少槍枝帶入地鐵的可能性。

非營利組織UA3是這次集會的組織者，該組織執行官樂啟光表示，在日落公園社區，如果有人受傷害，那就意味著所有人都受傷害；他說到這裡參加集會是為了支持社區，讓社區民眾變得更強大；要做到這一點，華裔社區必須和其他族裔合作，因此這次集會也邀請了其他族裔的民眾代表和民選官員。

參加集會的華人組織包括班森賀華人服務中心、松柏之家社區服務中心、紐約親子互助會、布碌崙華人聯合會、美國紐約廣府人總會、布碌崙亞裔民安隊等；正競選州參議員和州眾議員的華人曲怡文和趙靖桉，也參加了集會。

集會者希望4月12地鐵槍擊案受傷者早日康復。(記者胡聲橋/攝影)
集會者希望4月12地鐵槍擊案受傷者早日康復。(記者胡聲橋/攝影)

地鐵站 華人 布碌崙

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